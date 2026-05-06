बिलासपुर में जल गतिविधियों के लिए सख्त सुरक्षा नियम लागू, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

Bilaspur News: जिला प्रशासन के अनुसार बिलासपुर में गोविंद सागर झील और कोल डैम में नाव संचालन, फेरी सेवा, जल क्रीड़ा और पर्यटन गतिविधियां बड़े स्तर पर संचालित की जाती हैं. इन गतिविधियों में बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग हिस्सा लेते हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है.
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Bilaspur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाल ही में हुई नौका दुर्घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला प्रशासन ने गोविंद सागर झील और कोल डैम में संचालित जल गतिविधियों को लेकर सख्त सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राहुल कुमार ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों को लागू करने के आदेश दिए हैं.
जिला प्रशासन के अनुसार बिलासपुर में गोविंद सागर झील और कोल डैम में नाव संचालन, फेरी सेवा, जल क्रीड़ा और पर्यटन गतिविधियां बड़े स्तर पर संचालित की जाती हैं. इन गतिविधियों में बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग हिस्सा लेते हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है.
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार अब सभी जल गतिविधियों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. बिना लाइफ जैकेट किसी भी व्यक्ति को नाव या जल गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.
इसके अलावा प्रत्येक नाव और जलयान में पर्याप्त संख्या में लाइफ ब्वॉय, लाइफ जैकेट, सुरक्षा रस्सियां, प्राथमिक उपचार किट और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य किया गया है. नावों की बैठने की क्षमता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी और निर्धारित सीमा से अधिक सवारियां बैठाने पर रोक रहेगी.
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों को ही क्रूज, मोटरबोट और अन्य जल गतिविधियों में तैनात किया जाएगा. नाव संचालकों और लाइफगार्ड के पास तैराकी, बचाव कार्य, प्राथमिक उपचार और आपदा प्रबंधन से जुड़े वैध प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा.
सभी नावों और उपकरणों का नियमित तकनीकी निरीक्षण भी किया जाएगा. किसी भी नाव या उपकरण के असुरक्षित पाए जाने पर उसे तुरंत संचालन से बाहर कर दिया जाएगा.
उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें लाइसेंस रद्द करना, आर्थिक जुर्माना और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.