पश्चिम बंगाल जीत पर ढालपुर में BJP का जश्न, विजय जुलूस और आतिशबाजी से मनाई खुशी

Kullu News: जुलूस के दौरान “भारत माता की जय” और “भाजपा जिंदाबाद” के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने पार्टी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर बताया.
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Kullu News(मनीष ठाकुर): हिमाचल प्रदेश के ढालपुर में पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ढालपुर चौक तक विजय जुलूस निकाला, आतिशबाजी की और एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की.
जुलूस के दौरान “भारत माता की जय” और “भाजपा जिंदाबाद” के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और उन्होंने पार्टी की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर बताया.
इस अवसर पर बंजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र शौरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की जीत यह दर्शाती है कि देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर भरोसा जता रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और अब देश में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में देश के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है और आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा फिर से सत्ता में आएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें.
वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अमित सूद ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में मिली जीत केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन का परिणाम है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक चले वामपंथी और टीएमसी शासन के बाद अब जनता ने बदलाव का रास्ता चुना है.
अमित सूद ने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है और सभी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी.
कुल मिलाकर, ढालपुर में मनाया गया यह जश्न न सिर्फ जीत की खुशी का प्रतीक था, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं के उत्साह और संकल्प को भी दर्शाता है.