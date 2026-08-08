पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़की भाजपा; हरोली थाने के बाहर किया प्रदर्शन

BJP Protest Haroli News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में कार्रवाई न होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. हरोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरोली बाजार से पुलिस थाने तक रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शन करने बालो ने पुलिस और कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.भाजपा नेताओं का आरोप है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के एक कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया प्रभारी द्वारा करीब एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया.