पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़की भाजपा; हरोली थाने के बाहर किया प्रदर्शन

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BJP Protest Haroli News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में कार्रवाई न होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. हरोली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरोली बाजार से पुलिस थाने तक रोष रैली निकालकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शन करने बालो ने पुलिस और कांग्रेस नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.भाजपा नेताओं का आरोप है कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के एक कांग्रेस नेता के सोशल मीडिया प्रभारी द्वारा करीब एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक कार्टून सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया.
इस मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन शिकायत के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.इसी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरोली थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए पुलिस से मामले में तुरंत कार्रवाई करने और कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई.
मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता प्रो. राम कुमार शर्मा ने कहा कि करीब सात-आठ दिन पहले कांग्रेस के एक युवक, जो एक कांग्रेस नेता का सोशल मीडिया प्रभारी बताया जा रहा है, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी और अधिकारियों को भी मामले से अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
राम कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस के खिलाफ किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की पोस्ट की गई होती तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करती. उन्होंने कहा कि शिकायत दिए हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कार्रवाई न किया जाना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर डालना उचित नहीं है.
पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि संबंधित सोशल मीडिया प्रभारी को कांग्रेस नेता का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन पुलिस को किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए. भाजपा ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट के मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.