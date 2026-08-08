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पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़की भाजपा; हरोली थाने के बाहर किया प्रदर्शन

BJP Protest Haroli News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में कार्रवाई न होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा.

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 08, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:13 PM IST
पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़की भाजपा; हरोली थाने के बाहर किया प्रदर्शन

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Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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