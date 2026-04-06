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मंडी में 6-7 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति

Himachal BJP Meeting in Mandi: हिमाचल के मंडी में 6-7 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक. विधानसभा चुनाव की रणनीति, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन और संगठन को मजबूत करने पर होगा मंथन.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:51 AM IST

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मंडी में 6-7 अप्रैल को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति

Mandi News: हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रदेश कार्यसमिति की अहम बैठक 6 और 7 अप्रैल को मंडी के रानी बाईं स्थित प्रिस्टिन गार्डन में आयोजित होने जा रही है. दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संगठन की आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन होगा.

दो दिवसीय बैठक में कई अहम सत्र
इस बैठक के दौरान पदाधिकारियों की बैठक, मीडिया विभाग और विभिन्न प्रकोष्ठों के अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे. खास बात यह है कि पदाधिकारियों की बैठक में सभी सांसद भी भाग लेंगे, जिससे यह बैठक और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.

राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी
बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, जिनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और सह प्रभारी संजय टंडन प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे. इनके साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी रणनीति तैयार करेंगे.

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संगठनात्मक समीक्षा और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि बैठक में संगठन द्वारा किए गए पिछले कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा होगी.
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव और चुनौतियों को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा कर उसे पारित किया जाएगा.

कांग्रेस सरकार के खिलाफ रणनीति
बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीतियों को लेकर भी तीखी चर्चा होगी. भाजपा इन नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तय करेगी.

विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज
भाजपा इस बैठक के जरिए आने वाले पंचायत चुनावों और अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की तैयारी को धार देने जा रही है. पार्टी का लक्ष्य कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाकर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना है.

वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी
बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.

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