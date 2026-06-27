भाजपा सांसद हर्ष महाजन की शिमला में अचानक तबीयत बिगड़ी

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Harsh Mahajan Health News(संदीप सिंह): शिमला में भाजपा सांसद हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ गई. सीटीओ में प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्हें अचानक चक्कर आ गया. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत टैक्सी के जरिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत को लेकर डॉक्टरों की निगरानी जारी है.
शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ गई. बातचीत करते समय उन्हें चक्कर आया और वह लड़खड़ाकर गिरने लगे. मौके पर मौजूद चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा और अन्य नेताओं ने तुरंत उन्हें संभाला.
इसके बाद हर्ष महाजन को तत्काल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला ले जाया गया. आईजीएमसी के कार्यवाहक चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रवीण भाटिया ने बताया कि फिलहाल सांसद की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य है. उनके सभी जरूरी टेस्ट किए जा रहे हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. प्राथमिक उपचार के बाद एहतियात के तौर पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है.
हर्ष महाजन का हालचाल जानने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आईजीएमसी पहुंचे. उन्होंने आईसीयू में जाकर महाजन से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और आगे की जांच जारी है.