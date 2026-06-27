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भाजपा सांसद हर्ष महाजन की शिमला में अचानक तबीयत बिगड़ी

Harsh Mahajan Health News: शिमला में भाजपा सांसद हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ गई. सीटीओ में प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्हें अचानक चक्कर आ गया. त

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 27, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:18 PM IST
भाजपा सांसद हर्ष महाजन की शिमला में अचानक तबीयत बिगड़ी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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