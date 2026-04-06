ऊना में 10 अप्रैल को बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी पार्टी

Una News: हिमाचल प्रदेश के ऊना में कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 10 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है. यह ऐलान बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर किया गया, जहां पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का संकल्प लिया.

स्थापना दिवस पर लिया बड़ा संकल्प

बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ऊना में विशाल रोष रैली और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. इसके लिए अगले तीन दिनों में पार्टी मंडलों की बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी.

टोल टैक्स और चेस्टर हिल मुद्दे पर घेरा

बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि:

-टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है

-विधानसभा में सरकार ने एक बात कही, जबकि जमीनी स्तर पर अलग वसूली हो रही है

-चेस्टर हिल मामले में नियमों की अनदेखी कर निर्माण किया गया

उन्होंने दावा किया कि इस मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट भी पार्टी के पास मौजूद है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार पर राहत राशि के दुरुपयोग का आरोप

बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के लिए भेजी गई राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा. नेताओं का कहना है कि राहत देने के बजाय धन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.