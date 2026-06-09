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Shimla News: हिमाचल प्रदेश में बीएमसी केंद्रों के माध्यम से दूध खरीद बंद किए जाने के निर्णय को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है. आनी से भाजपा विधायक लोकेन्द्र कुमार ने राज्य सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे किसान और महिला विरोधी बताया है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक ओर किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के दावे कर रही है, जबकि दूसरी ओर दूध उत्पादक किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा और अब दूध खरीद व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति पैदा हो गई है.
किसानों की आय पर असर पड़ने की आशंका
लोकेन्द्र कुमार ने कहा कि प्रदेश के हजारों परिवारों की आजीविका दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है. ऐसे में दूध खरीद से जुड़े फैसलों का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय पर पड़ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बढ़ते दूध उत्पादन के अनुरूप प्रसंस्करण और विपणन की पर्याप्त व्यवस्था करने में सफल नहीं रही.
दत्तनगर मिल्क प्लांट की क्षमता बढ़ाने का उठाया मुद्दा
भाजपा विधायक ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान दत्तनगर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 25 हजार लीटर से बढ़ाकर 50 हजार लीटर प्रतिदिन की गई थी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार को दूध उत्पादन में वृद्धि की जानकारी थी तो अतिरिक्त दूध के प्रबंधन और संयंत्र विस्तार के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए.
सरकार से मांगा जवाब
लोकेन्द्र कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मिल्कफेड प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट जवाब देने की मांग की. उन्होंने कहा कि किसानों को सुविधाएं देने के बजाय यदि उन्हें परेशान किया जाएगा तो इसका विरोध किया जाएगा.
आंदोलन की चेतावनी
भाजपा विधायक ने कहा कि पार्टी दूध उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और निर्णय पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो भाजपा इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी.
साथ ही उन्होंने किसान संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों से भी किसानों के हितों के समर्थन में एकजुट होने की अपील की.