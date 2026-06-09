दत्तनगर मिल्क प्लांट की क्षमता बढ़ाने का उठाया मुद्दा

भाजपा विधायक ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के दौरान दत्तनगर दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 25 हजार लीटर से बढ़ाकर 50 हजार लीटर प्रतिदिन की गई थी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार को दूध उत्पादन में वृद्धि की जानकारी थी तो अतिरिक्त दूध के प्रबंधन और संयंत्र विस्तार के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए.