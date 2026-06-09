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दूध खरीद बंद करने के फैसले पर भाजपा का हमला, विधायक लोकेन्द्र कुमार ने सरकार को घेरा

Milk Procurement: बीएमसी केंद्रों से दूध खरीद बंद करने के फैसले पर भाजपा विधायक लोकेन्द्र कुमार ने सुक्खू सरकार को घेरा. उन्होंने इसे किसान और महिला विरोधी निर्णय बताते हुए आदेश वापस लेने तथा किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 09, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:06 PM IST
दूध खरीद बंद करने के फैसले पर भाजपा का हमला, विधायक लोकेन्द्र कुमार ने सरकार को घेरा

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