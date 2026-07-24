/CJP प्रोस्टेट मामले पर भाजपा का बड़ा हमला! बोले- कांग्रेस सरकार में नौकरी के बदले चल रही नकदी

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Shimla News: जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इस मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य सरकार पर बैकडोर भर्तियों और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए.
संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बैकडोर भर्ती को बढ़ावा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के करीबी लोगों को नियमों के विपरीत नौकरियां दी गईं. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी क्यों नहीं है और सरकार इस पर जवाब दे.
जगत सिंह नेगी और कुलदीप राठौर पर भी साधा निशाना
भाजपा प्रवक्ता ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेती. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बजाय जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी.
वहीं, एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर पर भी निशाना साधते हुए भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस छात्र हितों की बात कर रही है, लेकिन उसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ हासिल करना है.
सरकार से भर्ती प्रक्रिया पर जवाब मांगा
संदीपनी भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के बड़े दावे किए थे, लेकिन अब तक युवाओं को अपेक्षित रोजगार नहीं मिला. उन्होंने कहा कि भर्ती से जुड़े मामलों और कथित अनियमितताओं पर सरकार को स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुए आंदोलन में बाद में विभिन्न राजनीतिक दल शामिल हुए और इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया. भाजपा ने कांग्रेस से युवाओं के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय ठोस समाधान प्रस्तुत करने की अपील की.