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CJP प्रोस्टेट मामले पर भाजपा का बड़ा हमला! बोले- कांग्रेस सरकार में नौकरी के बदले चल रही नकदी

हिमाचल भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने पेपर लीक विवाद पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए बैकडोर भर्तियों और नौकरी के बदले नकदी लेने के गंभीर आरोप लगाए. साथ ही जगत सिंह नेगी और कुलदीप सिंह राठौर के बयानों पर भी पलटवार किया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:27 PM IST
CJP प्रोस्टेट मामले पर भाजपा का बड़ा हमला! बोले- कांग्रेस सरकार में नौकरी के बदले चल रही नकदी

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