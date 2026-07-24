/CJP प्रोस्टेट मामले पर भाजपा का बड़ा हमला! बोले- कांग्रेस सरकार में नौकरी के बदले चल रही नकदी

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बैकडोर भर्ती को बढ़ावा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के करीबी लोगों को नियमों के विपरीत नौकरियां दी गईं. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी क्यों नहीं है और सरकार इस पर जवाब दे.