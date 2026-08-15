/17 अगस्त को देशभर में गरजेगा भारतीय मजदूर संघ, फतेहपुर में मदन राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी

निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध

भारतीय मजदूर संघ ने निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध करते हुए श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग उठाई. संगठन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिदिन या 30,000 रुपये मासिक वेतन सुनिश्चित करने की मांग की.