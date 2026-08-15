Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /17 अगस्त को देशभर में गरजेगा भारतीय मजदूर संघ, फतेहपुर में मदन राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी

17 अगस्त को देशभर में गरजेगा भारतीय मजदूर संघ, फतेहपुर में मदन राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी

BMS Protest: भारतीय मजदूर संघ 17 अगस्त को देशभर में आंदोलन करेगा. हिमाचल के हर उपमंडल में धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने की तैयारी है. मदन राणा ने श्रमिकों की मांगें उठाईं.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 15, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:01 PM IST
17 अगस्त को देशभर में गरजेगा भारतीय मजदूर संघ, फतेहपुर में मदन राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
2
3
4
5