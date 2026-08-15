/17 अगस्त को देशभर में गरजेगा भारतीय मजदूर संघ, फतेहपुर में मदन राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी

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Nurpur News: श्रमिकों की लंबित मांगों और विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने आंदोलन का ऐलान किया है. संगठन की ओर से 17 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश में भी सभी उपमंडल स्तर पर धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की तैयारी है.
फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि श्रमिक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इसी के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का फैसला लिया गया है.
हर उपमंडल में धरना-प्रदर्शन का आह्वान
मदन राणा ने हिमाचल के सभी जिलों के श्रमिक संगठनों और कार्यकर्ताओं से 17 अगस्त को अपने-अपने उपमंडल मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का आह्वान किया.
उन्होंने कहा कि सरकार को श्रमिकों की लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेना चाहिए. संगठन ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा.
निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध
भारतीय मजदूर संघ ने निजीकरण और ठेका प्रथा का विरोध करते हुए श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग उठाई. संगठन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिदिन या 30,000 रुपये मासिक वेतन सुनिश्चित करने की मांग की.
इसके अलावा श्रमिकों के लिए 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता, 16 प्रतिशत पे-स्केल के लंबित एरियर का भुगतान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग भी प्रमुखता से रखी गई.
मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन होगा तेज
मदन राणा ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने सरकार से निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक लगाने तथा श्रम कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की मांग की.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने श्रमिकों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
रांची की बैठक में लिया गया फैसला
भारतीय मजदूर संघ के अनुसार, 26 से 28 जुलाई तक रांची में हुई राष्ट्रीय बैठक में श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद 17 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया.
संगठन का कहना है कि फतेहपुर से उठी श्रमिकों की आवाज अब 17 अगस्त को हिमाचल समेत देशभर में सुनाई देगी. भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से लंबित मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है.