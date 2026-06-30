/पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड में आया नया मोड, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

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Manisha Mittal Murder Case(अंकुश डोभाल): शिमला सरस्वती पैराडाइज़ स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. भाई हिमांक मित्तल ही बहन की हत्या का मास्टरमाइंड निकला. हिमांक मित्तल ने अपने दोस्त गोविंद की मदद से शूटर आशीष और दीपक को मनीषा की फिरौती दी. शिमला पुलिस ने गोविंद को 28 जून और हिमांक को 29 जून को गिरफ्तार किया है. गोविंद को चार दिन का पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. हिमांक बीमार होने की वजह से फिलहाल रोहतक में है और शिमला पुलिस ने हिमांक मित्तल को गिरफ्त में लेने के बाद आगामी कारवाई शुरू कर दी है. हिमांक मित्तल ने दोस्त गोविंद के खाते में 8.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे.
ASP मेहर पंवार के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि मृतका का भाई हिमांक मित्तल ही हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था. हिमांक मित्तल ने अपने दोस्त गोविंद की मदद से शूटर आशीष और दीपक को हत्या की सुपारी दिलवाई. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हिमांक ने गोविंद के बैंक खाते में 8.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे, जिनका इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने के लिए किया गया.
ASP ने बताया कि शिमला पुलिस ने 28 जून को गोविंद और 29 जून को हिमांक मित्तल को गिरफ्तार किया. गोविंद को अदालत से चार दिन का पुलिस रिमांड मिला है, जबकि हिमांक की तबीयत खराब होने के कारण वह फिलहाल रोहतक में है. पुलिस ने उसे गिरफ्त में लेने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि हिमांक मित्तल और गोविंद के पास स्कूल के सीसीटीवी सिस्टम का एक्सेस था. इसी एक्सेस के जरिए स्कूल की सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हत्यारों को उपलब्ध कराई गई, जिससे वारदात की योजना बनाने में मदद मिली। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पूरे षड्यंत्र से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.