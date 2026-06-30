/पैराडाइज स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड में आया नया मोड, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Manisha Mittal Murder Case(अंकुश डोभाल): शिमला सरस्वती पैराडाइज़ स्कूल की संचालिका मनीषा मित्तल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. भाई हिमांक मित्तल ही बहन की हत्या का मास्टरमाइंड निकला. हिमांक मित्तल ने अपने दोस्त गोविंद की मदद से शूटर आशीष और दीपक को मनीषा की फिरौती दी. शिमला पुलिस ने गोविंद को 28 जून और हिमांक को 29 जून को गिरफ्तार किया है. गोविंद को चार दिन का पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. हिमांक बीमार होने की वजह से फिलहाल रोहतक में है और शिमला पुलिस ने हिमांक मित्तल को गिरफ्त में लेने के बाद आगामी कारवाई शुरू कर दी है. हिमांक मित्तल ने दोस्त गोविंद के खाते में 8.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे.