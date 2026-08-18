75 दिन मिसाइलों के साए में: कैप्टन रमन कपूर ने सुनाई स्ट्रेट ऑफ हारमुज़ की पूरी कहानी

Kullu (संदीप सिंह): ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हारमुज़ के बेहद संवेदनशील समुद्री इलाके में एक भारतीय ऑयल टैंकर 75 दिनों तक युद्ध क्षेत्र में फंसा रहा. जहाज पर 23 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे और करीब 1 लाख 10 हजार टन तेल लदा हुआ था. इस दौरान आसमान में मिसाइलें गुजरती थीं, दूर-दूर तक धमाकों की आवाजें सुनाई देती थीं और हर पल किसी अनहोनी का डर बना रहता था.