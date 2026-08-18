75 दिन मिसाइलों के साए में: कैप्टन रमन कपूर ने सुनाई स्ट्रेट ऑफ हारमुज़ की पूरी कहानी

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Kullu (संदीप सिंह): ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हारमुज़ के बेहद संवेदनशील समुद्री इलाके में एक भारतीय ऑयल टैंकर 75 दिनों तक युद्ध क्षेत्र में फंसा रहा. जहाज पर 23 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे और करीब 1 लाख 10 हजार टन तेल लदा हुआ था. इस दौरान आसमान में मिसाइलें गुजरती थीं, दूर-दूर तक धमाकों की आवाजें सुनाई देती थीं और हर पल किसी अनहोनी का डर बना रहता था.
इस जहाज की कमान हिमाचल प्रदेश के मनाली से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन रमन कपूर के हाथों में थी. युद्ध शुरू होने की खबर उन्हें अचानक मिली. एक स्थानीय पायलट ने उन्हें हालात बिगड़ने की जानकारी दी और कुछ ही समय बाद कार्यालय से युद्ध शुरू होने की पुष्टि हो गई. इसके बाद जहाज के लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया और क्रू को अनिश्चितता के बीच वहीं रुकना पड़ा.
कैप्टन कपूर के मुताबिक, शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि हालात कब सामान्य होंगे और जहाज कब सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकेगा. मिसाइलों की आवाजाही और आसपास की सैन्य गतिविधियों ने तनाव को और बढ़ा दिया. क्रू के लिए डर और बेचैनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी.
ऐसे हालात में कप्तान के तौर पर रमन कपूर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ मौजूद 23 लोगों की सुरक्षा और हौसला बनाए रखना थी. लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि क्रू संयम बनाए रखे और जहाज पर सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन हो. लंबे इंतजार ने मानसिक दबाव भी बढ़ाया, लेकिन क्रू ने मुश्किल हालात में एक-दूसरे का साथ बनाए रखा.
75 दिनों के इस लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुरक्षित वापसी की उम्मीद जगी और जहाज से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर आई. युद्ध क्षेत्र में बिताए इन दिनों ने कैप्टन कपूर और उनके क्रू के लिए एक ऐसा अनुभव छोड़ दिया, जिसे वे शायद कभी नहीं भूल पाएंगे.
कैप्टन रमन कपूर की यह कहानी उन 23 भारतीयों की हिम्मत और धैर्य की भी है, जिन्होंने समुद्र के बीच एक असाधारण संकट का सामना किया.