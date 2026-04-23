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संजौली में लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर नारेबाजी, मामला दर्ज

Lenskart Sanjauli Incident: राजधानी शिमला के संजौली स्थित लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर कथित तौर पर धार्मिक नारेबाजी करने का मामला सामने आया है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:37 AM IST

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संजौली में लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर नारेबाजी, मामला दर्ज

Lenskart Sanjauli Incident: राजधानी शिमला के संजौली स्थित लेंसकार्ट स्टोर में घुसकर कथित तौर पर धार्मिक नारेबाजी करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पुलिस थाना संजौली में अभियोग संख्या 23/2026 को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 299, 302, 333 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 22 अप्रैल की शाम हिंदू संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारी जिनमें मदन ठाकुर, कल्पना शर्मा सहित करीब 10 से 15 लोग शामिल थे.

वे बिना पूर्व अनुमति के संजौली स्थित लेंसकार्ट स्टोर में प्रवेश कर गए. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने धार्मिक उन्माद से जुड़े नारे लगाए और एक विशेष धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. शिकायत में कहा गया है कि इस घटना से क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हुआ है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.

कर्मचारियों को तिलक और बिंदी लगाई
इस दौरान हिंदू संगठन के नेता संजौली में लेंसकार्ट के शोरूम में घुसे और इस दौरान सभी कर्मचारियों को कलावा बांधा और तिलक भी लगाया. साथ ही जय श्रीराम के नारे भी लगाए. शिकायत में कहा गया है कि देव भूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी मदन ठाकुर, कल्पना शर्मा और अन्य करीब 10 से 15 लोग धार्मिक अनुमाद के नारे लगाते हुए बिना किसी पूर्व अनुमति लेंसकार्ट के स्टोर में घुस गए और वहां पर धार्मिक उन्माद, विशेष धर्म के प्रति नारेबाजी करते रहे.

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हिंदू नेता महेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि कंपनी की नीतियां सनातन परंपराओं के खिलाफ हैं और इसे एक बड़ी साजिश बताया. प्रदर्शनकारी रूप राम शर्मा ने कहा कि कई कॉरपोरेट संस्थाएं गलत गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं.वहीं पीयूष बंसल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी का रुख कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए और मामले में कार्रवाई की मांग की.

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