/आपदा प्रभावितों जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर नहीं बच सकते केंद्र और राज्य- हिमाचल हाईकोर्ट

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को कड़ा संदेश दिया है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराना सरकारों का वैधानिक दायित्व है. केंद्र और राज्य एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते.
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हिमाचल को मिलने वाले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड में असंतुलन पर भी गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से अब तक किए गए अनुपालन और नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.
CSR फंड को लेकर केंद्र की दलील खारिज
अदालत ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत CSR खर्च को लेकर केंद्र की उस दलील को स्वीकार नहीं किया, जिसमें स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के प्रावधान को अनिवार्य नहीं बताया गया था.
हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की मंशा और भाषा स्पष्ट है. कंपनियों को उन स्थानीय क्षेत्रों में CSR गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां वे अपना कारोबार या गतिविधियां संचालित कर रही हैं.
हिमाचल को कम CSR मिलने पर उठे सवाल
खंडपीठ ने NTPC, NHPC, SJVN, Power Grid, PFC, REC, THDC, NEEPCO, Grid India और NHAI जैसे सार्वजनिक उपक्रमों से हिमाचल को अपेक्षाकृत कम CSR राशि मिलने पर भी सवाल उठाए.
अदालत के सामने रखे आंकड़ों के अनुसार, NTPC ने हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ 1.58 करोड़ रुपये और 2023-24 में 2.22 करोड़ रुपये CSR के तहत दिए. वहीं, इसी अवधि में दूसरे राज्यों को इससे कई गुना अधिक राशि दी गई.
हाईकोर्ट ने इस स्थिति को CSR कानून की भावना के अनुरूप नहीं माना और सरकार से इस संबंध में की गई ठोस कार्रवाई का विवरण मांगा है.
तीन साल में 17,428 करोड़ का नुकसान
राज्य सरकार के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल प्रदेश को करीब 17,428 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके मुकाबले राहत, मरम्मत और पुनर्वास कार्यों पर अब तक 4,427.68 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
इस तरह आपदा से हुए नुकसान और अब तक किए गए खर्च के बीच करीब 13,001 करोड़ रुपये का बड़ा अंतर है. ऐसे में प्रभावित लोगों के पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत बनी हुई है.
81 कंपनियों ने नहीं दी CSR की जानकारी
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि 81 कंपनियों ने अपने CSR दायित्व और हिमाचल प्रदेश में किए गए खर्च से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है.
राज्य सरकार ने बताया कि वह उत्तराखंड और ओडिशा के CSR मॉडल का अध्ययन कर रही है. इसका उद्देश्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के CSR फंड को आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है.
अब हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से स्पष्ट जवाब मांगा है कि CSR कानून का पालन सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं.