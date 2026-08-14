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आपदा प्रभावितों जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर नहीं बच सकते केंद्र और राज्य- हिमाचल हाईकोर्ट

Himachal High Court: हिमाचल में आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास पर हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकार को कड़ा संदेश दिया. CSR फंड में असंतुलन और 81 कंपनियों की जानकारी न देने पर भी सवाल उठे.

Published: Aug 14, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:22 PM IST
आपदा प्रभावितों जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर नहीं बच सकते केंद्र और राज्य- हिमाचल हाईकोर्ट

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