/आपदा प्रभावितों जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर नहीं बच सकते केंद्र और राज्य- हिमाचल हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हिमाचल को मिलने वाले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड में असंतुलन पर भी गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से अब तक किए गए अनुपालन और नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.