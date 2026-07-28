/PGI से लौटते समय उजड़ गया पूरा परिवार! चंबा में खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

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Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की जान चली गई. हादसा पठानकोट–चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत के लाहड़ क्षेत्र में हुआ, जहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त कार भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गैहरा निवासी पप्पू राणा की थी. बताया जा रहा है कि परिवार पीजीआई चंडीगढ़ से लौट रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया. कार में सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया और वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.
फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.
ग्राम पंचायत गैहरा की प्रधान इंदू ने हादसे की पुष्टि की है. घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. प्रशासन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के साथ मृतकों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में जुटा हुआ है.