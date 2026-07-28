/PGI से लौटते समय उजड़ गया पूरा परिवार! चंबा में खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की जान चली गई. हादसा पठानकोट–चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनीखेत के लाहड़ क्षेत्र में हुआ, जहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.