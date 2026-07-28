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PGI से लौटते समय उजड़ गया पूरा परिवार! चंबा में खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Chamba Accident: चंबा के बनीखेत स्थित लाहड़ में दर्दनाक सड़क हादसे में पीजीआई चंडीगढ़ से लौट रहे एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. कार गहरी खाई में गिर गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 28, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:57 PM IST
PGI से लौटते समय उजड़ गया पूरा परिवार! चंबा में खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

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