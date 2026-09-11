चंबा में आधी रात बड़ा हादसा! बोलेरो गहरी खाई में गिरी, दो युवकों की दर्दनाक मौत

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Chamba News: चंबा-भरमौर-पठानकोट हाईवे पर दिनका घार के पास वीरवार मध्यरात्रि एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां एक बोलेरो टैक्सी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. दुर्घटना में वाहन सवार दो लोगों की मौत हो गई.
मृतकों की पहचान रविंदर कुमार (39) पुत्र मचला राम निवासी भरमौर और विशाल कुमार (32) पुत्र करनैल सिंह निवासी गौसन, भरमौर के रूप में हुई है.
पेट्रोल भरवाकर भरमौर लौट रहे थे दोनों
जानकारी के अनुसार रविंदर कुमार बोलेरो टैक्सी नंबर HP-01C-3250 में विशाल कुमार के साथ लाहल स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे. पेट्रोल भरवाने के बाद दोनों देर रात वाहन लेकर भरमौर की ओर वापस लौट रहे थे.
इसी दौरान दिनका घार के समीप बोलेरो चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई. देखते ही देखते वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना गंभीर था कि दोनों वाहन सवारों को गंभीर चोटें आईं.
संपर्क नहीं होने पर शुरू की तलाश
काफी देर तक दोनों के घर वापस नहीं पहुंचने और मोबाइल फोन पर संपर्क नहीं होने के बाद परिजन और परिचित उनकी तलाश में निकल पड़े. तलाश के दौरान दिनका घार के पास बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हालत में खाई में मिली.
स्थानीय लोगों और अन्य लोगों की मदद से दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने शुरू की जांच
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.