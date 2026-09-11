चंबा में आधी रात बड़ा हादसा! बोलेरो गहरी खाई में गिरी, दो युवकों की दर्दनाक मौत

पेट्रोल भरवाकर भरमौर लौट रहे थे दोनों

जानकारी के अनुसार रविंदर कुमार बोलेरो टैक्सी नंबर HP-01C-3250 में विशाल कुमार के साथ लाहल स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे. पेट्रोल भरवाने के बाद दोनों देर रात वाहन लेकर भरमौर की ओर वापस लौट रहे थे.