Add Zee Business As A Preferred Source
App

चंबा में आधी रात बड़ा हादसा! बोलेरो गहरी खाई में गिरी, दो युवकों की दर्दनाक मौत

Chamba Accident: चंबा-भरमौर-पठानकोट हाईवे पर दिनका घार के पास बोलेरो गहरी खाई में गिर गई. हादसे में भरमौर के दो युवकों की मौत हो गई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 11, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:54 AM IST
चंबा में आधी रात बड़ा हादसा! बोलेरो गहरी खाई में गिरी, दो युवकों की दर्दनाक मौत

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਵੱਡਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ
2
3
4
5