/‘पौने घंटे तक तड़पती रही बच्ची…’ चंबा मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा

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Chamba News: पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में उपचार के दौरान डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत के बाद हंगामा हो गया. बच्ची के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर इलाज में देरी और लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए. मामले को लेकर परिजन अस्पताल परिसर में काफी देर तक आक्रोश जताते रहे.
मृतका की पहचान कृतिका (डेढ़ वर्ष), पुत्री कुलदीप सिंह के रूप में हुई है. बच्ची के पिता कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की छाती जाम थी और उसमें खून की कमी के लक्षण भी नजर आ रहे थे. बेहतर और समय पर इलाज की उम्मीद में वह बच्ची को तीसा अस्पताल के बजाय चंबा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे.
करीब डेढ़ घंटे बाद भर्ती करने का आरोप
परिजनों के मुताबिक वे शाम करीब 4 बजे बच्ची को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन बच्ची को तत्काल भर्ती नहीं किया गया. करीब 5:30 बजे उसे अस्पताल में दाखिल किया गया. पिता का आरोप है कि भर्ती करने के बाद उन्हें एक्स-रे करवाने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था.
इसके बाद अस्पताल स्टाफ ने दो अन्य जांचें करवाने के लिए कहा. परिजनों के अनुसार उन्हें ये जांचें निजी लैब से करवानी पड़ीं. जांच के बाद वापस अस्पताल लौटने पर स्टाफ ने बच्ची को भाप देने और इंजेक्शन लगाने की बात कही.
परिजनों का आरोप- काफी देर तक नहीं पहुंचे वरिष्ठ डॉक्टर
बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि इमरजेंसी वार्ड में मुख्य रूप से इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे और गंभीर हालत में बच्ची को देखने के लिए कोई वरिष्ठ या विशेषज्ञ चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचा. उनका दावा है कि बच्ची करीब पौने घंटे तक तड़पती रही, लेकिन उसकी हालत देखने कोई डॉक्टर नहीं आया.
परिजनों के अनुसार बच्ची की मौत से करीब 15 मिनट पहले एक डॉक्टर उसे देखने पहुंचे. इस दौरान बच्ची को इंजेक्शन लगाया गया और भाप दी गई. इसके कुछ ही देर बाद बच्ची अचेत हो गई और उसकी मौत हो गई.
मां ने अस्पताल प्रबंधन पर जताया आक्रोश
बच्ची की मौत के बाद उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल रहा. उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि गंभीर हालत में बच्चों को समय पर उपचार नहीं मिल सकता, तो ऐसे अस्पताल के संचालन को लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.
मेडिकल कॉलेज ने गठित की जांच कमेटी
मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन ने विशेष जांच कमेटी का गठन किया है. मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉ. प्रदीप ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.