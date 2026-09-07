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‘पौने घंटे तक तड़पती रही बच्ची…’ चंबा मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा

चंबा मेडिकल कॉलेज में डेढ़ वर्षीय बच्ची की उपचार के दौरान मौत के बाद हंगामा हुआ. परिजनों ने इलाज में देरी और लापरवाही के आरोप लगाए, जांच कमेटी गठित.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 07, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:05 PM IST
‘पौने घंटे तक तड़पती रही बच्ची…’ चंबा मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा

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