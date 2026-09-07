/‘पौने घंटे तक तड़पती रही बच्ची…’ चंबा मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा

करीब डेढ़ घंटे बाद भर्ती करने का आरोप

परिजनों के मुताबिक वे शाम करीब 4 बजे बच्ची को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, लेकिन बच्ची को तत्काल भर्ती नहीं किया गया. करीब 5:30 बजे उसे अस्पताल में दाखिल किया गया. पिता का आरोप है कि भर्ती करने के बाद उन्हें एक्स-रे करवाने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था.