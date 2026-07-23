/चंबा में NHAI की मानवता की मिसाल, भूस्खलन के बीच 7 माह के बच्चे और बुजुर्ग मरीज को सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल

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Chamba News(सोमी प्रकाश भुवेता): हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीम ने मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है. एनएचएआई की हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर सात माह के मासूम बच्चे और एक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग मरीज को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर लोगों का दिल जीत लिया.
जानकारी के अनुसार, भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन होने से सड़कें बाधित हो गई थीं। इसी दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर सात माह का बच्चा अपने परिजनों के साथ रास्ते में फंस गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए NHAI की टीम ने बिना समय गंवाए बच्चे को गोद में उठाया और पेट्रोलिंग वाहन की मदद से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया.
सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे थे और NHAI के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे को सुरक्षित स्थान तक लेकर दौड़ते नजर आए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग टीम की बहादुरी व संवेदनशीलता की जमकर सराहना कर रहे हैं.
वहीं, भरमौर से चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए एक बुजुर्ग मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस भी रास्ता बंद होने के कारण बीच में फंस गई. ऐसे में NHAI की टीम ने मरीज को बेहद सावधानी से अपने वाहन के जरिए दूसरी ओर खड़ी एंबुलेंस तक पहुंचाया, जहां से उसे तुरंत अस्पताल के लिए रवाना किया गया.
पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान NHAI की टीम पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर मौके पर डटी रही और दोनों मरीजों को समय पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई.