/चंबा में NHAI की मानवता की मिसाल, भूस्खलन के बीच 7 माह के बच्चे और बुजुर्ग मरीज को सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल

Chamba News(सोमी प्रकाश भुवेता): हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की टीम ने मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश की है. एनएचएआई की हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर सात माह के मासूम बच्चे और एक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग मरीज को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाकर लोगों का दिल जीत लिया.