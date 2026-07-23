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चंबा में NHAI की मानवता की मिसाल, भूस्खलन के बीच 7 माह के बच्चे और बुजुर्ग मरीज को सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल

Chamba News: जानकारी के अनुसार, भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन होने से सड़कें बाधित हो गई थीं। इसी दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर सात माह का बच्चा अपने परिजनों के साथ रास्ते में फंस गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए NHAI की टीम ने बिना समय गंवाए बच्चे को गोद में उठाया और पेट्रोलिंग वाहन की मदद से सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया.

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 23, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:38 PM IST
चंबा में NHAI की मानवता की मिसाल, भूस्खलन के बीच 7 माह के बच्चे और बुजुर्ग मरीज को सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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