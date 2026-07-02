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चंबा के पांगी में बादल फटने से तबाही, सड़कें बंद; किसानों की फसल को भारी नुकसान

Chamba Cloudburst: हिमाचल के चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में बादल फटने के बाद घिसल और हिलौर नालों में बाढ़ आ गई. साच–सैचू संपर्क मार्ग कई जगह बंद हो गया, जबकि किसानों की तैयार मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:55 AM IST
चंबा के पांगी में बादल फटने से तबाही, सड़कें बंद; किसानों की फसल को भारी नुकसान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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