चंबा के पांगी में बादल फटने से तबाही, सड़कें बंद; किसानों की फसल को भारी नुकसान

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Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. पांगी घाटी की घिसल धार में बादल फटने के बाद घिसल नाले और हिलौर नाले में अचानक तेज बाढ़ आ गई, जिससे क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ है.
कई जगह बंद हुआ साच–सैचू संपर्क मार्ग
मूसलाधार बारिश के चलते कुठल से हिलौर गांव तक कई स्थानों पर भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें सड़क पर आ गिरीं. इसके कारण साच–सैचू वैली संपर्क मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है.
घिसल गांव में सबसे ज्यादा नुकसान
बारिश और बाढ़ का सबसे अधिक असर घिसल गांव में देखने को मिला है. इसके अलावा कुठल, घिसल और हिलौर गांवों में भी भारी नुकसान दर्ज किया गया है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया जा रहा है.
किसानों की मटर की फसल बर्बाद
भारी बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में पानी और मलबा भर गया, जिससे किसानों की तैयार मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. फसल खराब होने से स्थानीय किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
जनजीवन प्रभावित, सतर्क रहने की अपील
लगातार बारिश के कारण पांगी घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है.