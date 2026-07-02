चंबा के पांगी में बादल फटने से तबाही, सड़कें बंद; किसानों की फसल को भारी नुकसान

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. पांगी घाटी की घिसल धार में बादल फटने के बाद घिसल नाले और हिलौर नाले में अचानक तेज बाढ़ आ गई, जिससे क्षेत्र में व्यापक नुकसान हुआ है.