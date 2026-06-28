चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी ऑल्टो; 4 लोगों की मौत

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Chamba Accident: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की जान चली गई. हादसा चुराह उपमंडल के नकरोड़–हिमगिरि डैम साइड सड़क पर हुआ, जहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, HP44A-0494 नंबर की ऑल्टो कार में चार लोग सवार थे. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
मृतकों की हुई पहचान
पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान इस प्रकार हुई है—
शुक्र दीन (50), पुत्र शाक मोहम्मद
सलमान (25), पुत्र तेज दीन
बिट्टू (38), पुत्र किशन
संजू (22), पुत्र खेमी
चारों मृतक चंबा जिले के गांव करमुण्ड, डाकघर टिकरीगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं.
पुलिस और प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू
हादसे की सूचना मिलते ही तीसा पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. खाई में गिरे वाहन तक पहुंचकर शवों को बाहर निकालने के लिए राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया.
हादसे के कारणों की जांच शुरू
पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.