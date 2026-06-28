चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी ऑल्टो; 4 लोगों की मौत

हादसे के कारणों की जांच शुरू

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.