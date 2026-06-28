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चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी ऑल्टो; 4 लोगों की मौत

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह में बड़ा सड़क हादसा हुआ. नकरोड़-हिमगिरि डैम रोड पर ऑल्टो कार 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 28, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:37 PM IST
चंबा में दर्दनाक सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी ऑल्टो; 4 लोगों की मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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