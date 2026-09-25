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चंबा की बेटी सीमा ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को दिलाया कांस्य पदक

Asian Athletics Championship 2026: चंबा की सीमा ने जापान में आयोजित 20वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की 10 हजार मीटर दौड़ में भारत के लिए कांस्य पदक जीता.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:04 PM IST
चंबा की बेटी सीमा ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को दिलाया कांस्य पदक

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