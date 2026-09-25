/चंबा की बेटी सीमा ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को दिलाया कांस्य पदक

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Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की एथलीट सीमा ने 20वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कांस्य पदक जीता है. जापान के आईची-नागोया में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में सीमा ने महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की.
सीमा ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 हजार मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया. उनकी इस उपलब्धि के बाद चंबा जिले में खुशी का माहौल है. चुराह विधानसभा क्षेत्र के रेटा गांव की रहने वाली सीमा ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है.
बताया जा रहा है कि एशियाई स्तर की इस स्पर्धा में महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में भारत को लंबे अंतराल के बाद पदक मिला है. सीमा की सफलता को चंबा और हिमाचल प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.
विधायक और उपायुक्त ने दी बधाई
सीमा की उपलब्धि पर चुराह के विधायक डॉ. हंसराज ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि सीमा ने देश के लिए पदक जीतकर चंबा का नाम रोशन किया है. उन्होंने सीमा की मेहनत और उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों को उनकी सफलता पर गर्व है.
चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भी सीमा की उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक हासिल करना जिले के लिए गौरव की बात है. उपायुक्त ने बताया कि सीमा के चंबा लौटने पर उनका स्वागत और सम्मान किया जाएगा.
चंबा में खुशी का माहौल
समाजसेवी मनोज कुमार मनू ने भी सीमा को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि सीमा ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए चंबा के लोगों को गौरवान्वित किया है.
सीमा की सफलता से उनके गांव रेटा समेत पूरे चुराह क्षेत्र में खुशी की लहर है. दुर्गम क्षेत्र से निकलकर अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीतना उनके खेल सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.