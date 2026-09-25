/चंबा की बेटी सीमा ने रचा इतिहास, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को दिलाया कांस्य पदक

विधायक और उपायुक्त ने दी बधाई

सीमा की उपलब्धि पर चुराह के विधायक डॉ. हंसराज ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि सीमा ने देश के लिए पदक जीतकर चंबा का नाम रोशन किया है. उन्होंने सीमा की मेहनत और उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों को उनकी सफलता पर गर्व है.