Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /महिला सफाई कर्मचारियों के शोषण मामले में ठेकेदार और मुंशी गिरफ्तार, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

महिला सफाई कर्मचारियों के शोषण मामले में ठेकेदार और मुंशी गिरफ्तार, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आउटसोर्स महिला सफाई कर्मचारियों के साथ कथित शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार और उसके मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 12, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:01 PM IST
महिला सफाई कर्मचारियों के शोषण मामले में ठेकेदार और मुंशी गिरफ्तार, 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸੁਲਝਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
amritsar news8 min ago
2
Kullu News17 min ago
3
faridkot news26 min ago
4
Punjab government49 min ago
5
Gangster Te Vaar59 min ago