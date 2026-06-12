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Chamba News(सोमी प्रकाश भुवेता): हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आउटसोर्स महिला सफाई कर्मचारियों के साथ कथित शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठेकेदार और उसके मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.
जानकारी के अनुसार महिला पुलिस थाना चंबा में कुछ महिला सफाई कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि ठेकेदार और उसका मुंशी लंबे समय से उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे. महिलाओं का कहना है कि मेहनत से काम करने के बावजूद जब वे वेतन की मांग करती थीं तो उनके साथ गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया जाता था.
शिकायतकर्ताओं में शामिल एक महिला ने ठेकेदार पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप भी लगाया है. महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई स्तरों पर अपनी शिकायत रखने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद मजबूर होकर उन्होंने महिला पुलिस थाना चंबा में शिकायत दर्ज करवाई.
महिला कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उधर, एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला सफाई कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर ठेकेदार और उसके मुंशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अदालत में पेश करने के बाद उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके.
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.