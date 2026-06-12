उधर, एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला सफाई कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर ठेकेदार और उसके मुंशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अदालत में पेश करने के बाद उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके.