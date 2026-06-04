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ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज से परेशान युवक ने रची अपनी मौत की साजिश, डैम में गाड़ी फेंककर हुआ फरार

Himachal Fake Death: हिमाचल के चंबा में ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज से परेशान एक युवक ने अपनी मौत की झूठी साजिश रच दी. युवक ने पिकअप गाड़ी डैम में फेंक दी और फरार हो गया. पुलिस जांच और CCTV फुटेज से पूरे मामले का खुलासा हुआ.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 04, 2026, 02:43 PM IST

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ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज से परेशान युवक ने रची अपनी मौत की साजिश, डैम में गाड़ी फेंककर हुआ फरार

Chamba News: चंबा जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत और बढ़ते कर्ज से परेशान एक युवक ने अपनी ही मौत का झूठा नाटक रच दिया. युवक ने अपनी पिकअप गाड़ी चौहड़ा डैम में फेंक दी और खुद वहां से फरार हो गया, ताकि लोग उसे मृत समझें और वह आर्थिक संकट से निकल सके.

मुर्गों की खेप लेने निकला था युवक
जानकारी के अनुसार किहार क्षेत्र का रहने वाला युवक कुछ दिन पहले मुर्गों की खेप लेने के लिए पठानकोट जाने की बात कहकर घर से निकला था. लेकिन वह निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा. जब काफी समय तक उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की.

तलाश के दौरान चौहड़ा डैम के पास युवक की चप्पलें और उसकी गाड़ी की स्टेपनी बरामद हुईं. इसके बाद आशंका जताई गई कि युवक डैम में गिर गया है या किसी हादसे का शिकार हो गया है.

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डैम में मिली गाड़ी, लेकिन नहीं मिला युवक
परिजनों और स्थानीय लोगों के दबाव पर प्रशासन और पुलिस ने डैम में व्यापक खोज अभियान चलाया. तलाशी के दौरान पिकअप गाड़ी डैम से बरामद हो गई, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला.

इसी बीच जांच के दौरान सामने आई सीसीटीवी फुटेज ने मामले को नया मोड़ दे दिया. फुटेज में युवक को घटना के बाद किसी अन्य वाहन में सवार होकर जाते हुए देखा गया.

जांच में खुला पूरा राज
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच में पता चला कि युवक ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार था और उस पर काफी कर्ज हो गया था.

बताया जा रहा है कि उसने मुर्गों की खेप खरीदने के लिए मिले पैसों से अपना कर्ज चुकाने की योजना बनाई थी. इसी उद्देश्य से उसने अपनी मौत का झूठा नाटक रचकर सभी को गुमराह करने की कोशिश की.

परिजन युवक को लेकर पहुंचे पुलिस के पास
पुलिस की जांच के बीच युवक सकुशल मिल गया. बाद में उसके परिजन उसे लेकर पुलिस के समक्ष पहुंचे.

चंबा के एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक सुरक्षित है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कर्ज के कारण यह पूरी साजिश रची थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

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