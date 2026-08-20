चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में 4 की मौत; 7 घायल

एक ट्रक में पंजाब के 9 लोग थे सवार

जानकारी के अनुसार, हादसे में शामिल एक ट्रक पंजाब का था, जिसमें 9 लोग सवार थे. वहीं दूसरा ट्रक मंडी का बताया जा रहा है और उसमें दो लोग सवार थे. दवाड़ा टनल के अंदर दोनों ट्रकों की जोरदार भिड़ंत के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.