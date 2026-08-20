चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में 4 की मौत; 7 घायल

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Mandi Accident News: चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर दवाड़ा टनल में गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे दो ट्रकों की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई. हादसे में दोनों वाहनों में सवार 11 लोगों में से 4 की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे की पुष्टि मंडी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने की है.
एक ट्रक में पंजाब के 9 लोग थे सवार
जानकारी के अनुसार, हादसे में शामिल एक ट्रक पंजाब का था, जिसमें 9 लोग सवार थे. वहीं दूसरा ट्रक मंडी का बताया जा रहा है और उसमें दो लोग सवार थे. दवाड़ा टनल के अंदर दोनों ट्रकों की जोरदार भिड़ंत के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.
पुलिस और प्रशासन की टीमें मृतकों और घायलों की पहचान करने के साथ उनके निवास स्थान से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं.
घायलों को नगवाईं अस्पताल में कराया भर्ती
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने भी पुलिस और राहत टीमों की मदद से घायलों को ट्रकों से बाहर निकालने में सहयोग किया.
सभी घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल नगवाईं पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. घायलों की स्थिति को लेकर अस्पताल की ओर से विस्तृत जानकारी का इंतजार है.
कुछ समय प्रभावित रहा यातायात
भीषण टक्कर के बाद मंडी-कुल्लू हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था संभाली. साथ ही हादसे से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए.
हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार, दोनों ट्रकों की टक्कर टनल के भीतर आमने-सामने हुई. हालांकि दुर्घटना किस वजह से हुई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
मंडी के एसपी विनोद कुमार ने 4 लोगों की मौत और 7 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. फिलहाल मृतकों और घायलों की पहचान की प्रक्रिया जारी है. हादसे की पूरी तस्वीर पुलिस जांच और घायलों की स्थिति से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद स्पष्ट होगी.