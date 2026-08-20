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चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में 4 की मौत; 7 घायल

Chandigarh Manali Highway Accident: चंडीगढ़-मनाली हाईवे की दवाड़ा टनल में दो ट्रकों की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत और 7 घायल हुए. एक ट्रक में पंजाब के 9 लोग सवार थे.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:56 AM IST
चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भीषण हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में 4 की मौत; 7 घायल

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