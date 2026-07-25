पहाड़ी से भूस्खलन होने से डैम साइट पर अफरा तफरी

भूस्खलन के चलते मची अफरा तफरी के बाद का एक वीडिया भी सामने आया है. भरमौर प्रशासन की ओर से जारी किया यह वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. भूस्खलन के बाद जहां डैम साइट पर भय का माहौल है तो वहीं डैम साइट के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी काफी खौफजदा है. इसी बीच प्रशासन ने बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन को देखते हुए ऐहतियात बरतने का आह्वान किया है. उधर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर विकास शर्मा ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि चमेरा चरण तीन डैम साइट के साथ लगती पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे तो लोग डर गए थे.