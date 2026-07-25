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पहाड़ी से भूस्खलन होने से डैम साइट पर अफरा तफरी

Chamba News: चंबा में एनएचपीसी चमेरा चरण तीन की खड़ामुख स्थित डैम साईट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डैम के साथ लगती पहाड़ी से भूस्खलन शुरु हो गया.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 25, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:58 PM IST
पहाड़ी से भूस्खलन होने से डैम साइट पर अफरा तफरी

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Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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