पहाड़ी से भूस्खलन होने से डैम साइट पर अफरा तफरी

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Chamba News: चंबा में एनएचपीसी चमेरा चरण तीन की खड़ामुख स्थित डैम साईट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डैम के साथ लगती पहाड़ी से भूस्खलन शुरु हो गया. आलम यह है था कि डैम साईट पर लोग यहां से वहां भागते दिखें. इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है. जिसे इलाज के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
भूस्खलन के चलते मची अफरा तफरी के बाद का एक वीडिया भी सामने आया है. भरमौर प्रशासन की ओर से जारी किया यह वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. भूस्खलन के बाद जहां डैम साइट पर भय का माहौल है तो वहीं डैम साइट के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी काफी खौफजदा है. इसी बीच प्रशासन ने बारिश के चलते हो रहे भूस्खलन को देखते हुए ऐहतियात बरतने का आह्वान किया है. उधर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर विकास शर्मा ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि चमेरा चरण तीन डैम साइट के साथ लगती पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे तो लोग डर गए थे.
इसी वजह से लोग यहां वहां भागते दिखे. उन्होंने कहा कि इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है. उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन का सिलसिला अभी थमा नहीं है. बहरहाल, लोगों को संभल कर ही अपने घर से बाहर निकलने की सलाह प्रशासन की ओर से दी जा रही है. चमेरा चरण तीन डैम साइट के साथ लगती पहाड़ी से हुए भूस्खलन के चलते चमेरा पावर स्टेशन तीन के कर्मचारी कार्तिक चोणा निवासी सपड़ी, चंबा घायल हुआ है. घटना के दौरान उसे चोटें लगने के कारण उसे इलाज के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है.