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सराज की बस्सी पंचायत में शराब ठेके पर बवाल; महिलाओं का उग्र प्रदर्शन

Himachal pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सराज क्षेत्र की बस्सी पंचायत में खुले शराब ठेके को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:08 PM IST

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सराज की बस्सी पंचायत में शराब ठेके पर बवाल; महिलाओं का उग्र प्रदर्शन

Himachal pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सराज क्षेत्र की बस्सी पंचायत में खुले शराब ठेके को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. स्थानीय महिलाओं का गुस्सा अब उग्र रूप ले चुका है। बुधवार को हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब विरोध कर रही महिलाओं ने समझौता कराने पहुंचे एसडीएम गोहर देवी राम की गाड़ी को करीब तीन घंटे तक रोक लिया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया.

इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा. दरअसल, बस्सी पंचायत में शराब का ठेका खोले जाने का महिलाएं शुरू से ही विरोध कर रही हैं. उनका कहना है कि गांव के बीचों - बीच शराब की दुकान खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा और आने वाली पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ेगा. महिलाएं पिछले कई दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन कर रही हैं और किसी भी कीमत पर ठेका बंद कराने की मांग पर अड़ी हुई हैं.

मामले को शांत कराने के लिए एसडीएम गोहर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका. जैसे ही एसडीएम वहां से लौटने लगे, महिलाओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और सड़क जाम कर दी। करीब तीन घंटे तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही फंसे रहे, जिससे हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए. इससे पहले ठेकेदार ने पुलिस की मौजूदगी में दुकान खोल दी थी, जिसके बाद मौके पर हंगामा बढ़ गया. महिलाओं ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने उन्हें डराने के लिए डंडा लहराया, जबकि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और मूकदर्शक बनी रही.

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हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रशासन को लिखित रूप में शिकायत दी थी, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया गया. यही वजह है कि अब लोगों में नाराजगी और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं, एसडीएम गोहर देवी राम ने बताया कि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सहमति नहीं बन सकी.

उन्होंने कहा कि मामले का समाधान निकालने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे. उधर, महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा है कि गांव के पास शराब की दुकान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उनका मानना है कि इससे अपराध और असामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर जब दुकान के पास स्कूल भी स्थित है। महिलाओं का कहना है—“हमें रोजगार चाहिए, शराब नहीं.”

 

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