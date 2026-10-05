/चिंतपूर्णी में 11 से 20 अक्टूबर तक सजेगा शारदीय नवरात्र मेला, 400 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था

Una News: विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी धाम में शारदीय नवरात्र मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस वर्ष नवरात्र मेला 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक व्यवस्था तैयार की है.