/चिंतपूर्णी में 11 से 20 अक्टूबर तक सजेगा शारदीय नवरात्र मेला, 400 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था

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Una News: विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी धाम में शारदीय नवरात्र मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस वर्ष नवरात्र मेला 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक व्यवस्था तैयार की है.
एसडीएम अंब पारस अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में मेले के सफल संचालन को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई. प्रशासन ने पूरे चिंतपूर्णी क्षेत्र को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिहाज से चार सेक्टरों में बांटने का फैसला लिया है.
400 पुलिस और होमगार्ड जवान रहेंगे तैनात
मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 400 पुलिस और होमगार्ड जवानों की तैनाती की जाएगी. एसडीएम अंब को मेलाधिकारी और डीएसपी को मेला पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.
श्रद्धालुओं की कतार को व्यवस्थित रखने और अवैध प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बैरिकेडिंग तथा नाकाबंदी की जाएगी. गेट नंबर 1 और 2 के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा, ताकि ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो. दुकानों के भीतर से निकलने वाले रास्तों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
श्रद्धालुओं के लिए दवा और पानी की व्यवस्था
मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ओल्ड बस स्टैंड और बाबा श्री माईदास सदन में निशुल्क दवा काउंटर स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी.
मुख्य सड़क पर लंगर लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. निर्धारित स्थानों पर लंगर लगाने वाली संस्थाओं को 10 हजार रुपये लंगर फीस और 10 हजार रुपये धरोहर राशि जमा करवानी होगी.
प्लास्टिक इस्तेमाल और तंबाकू बिक्री पर सख्ती
मेले के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सख्त रहेगा. पॉलीथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी. खुले में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है और सामान जब्त किया जाएगा.
इसके अलावा मेले में लगने वाली दुकानों के लाइसेंस की भी जांच की जाएगी. एसडीएम ने भरवाईं चौक स्थित शौचालयों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के निर्देश मंदिर अधिकारी को दिए हैं, ताकि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.