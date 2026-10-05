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चिंतपूर्णी में 11 से 20 अक्टूबर तक सजेगा शारदीय नवरात्र मेला, 400 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था

Chintpurni Navratri Mela 2026: चिंतपूर्णी में 11 से 20 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र मेला लगेगा. 400 पुलिस-होमगार्ड जवान तैनात होंगे, लंगर, प्लास्टिक और तंबाकू को लेकर प्रशासन ने सख्ती की.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 05, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:50 PM IST
चिंतपूर्णी में 11 से 20 अक्टूबर तक सजेगा शारदीय नवरात्र मेला, 400 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था

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