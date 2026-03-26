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चिंतपूर्णी दरबार में अष्टमी की धूम: नारियल बलि, 56 भोग और जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

Mata Chintpurni Mandir: चैत्र नवरात्र अष्टमी पर चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, नारियल बलि और 56 भोग के साथ विशेष पूजा-अर्चना. जानें पूरा धार्मिक माहौल और व्यवस्थाएं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:06 PM IST

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चिंतपूर्णी दरबार में अष्टमी की धूम: नारियल बलि, 56 भोग और जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर

Una News: चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में दुर्गा अष्टमी का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. मेले के आठवें दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और मंदिर परिसर “जय माता दी” के जयघोष से गुंजायमान हो उठा.

परंपराओं के साथ विशेष पूजा-अर्चना
अष्टमी के इस खास दिन प्राचीन परंपरा के तहत गर्भगृह में नारियल की बलि दी गई. मान्यता है कि इस दिन माता के चरणों में नारियल अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. इसके साथ ही मंदिर परिसर में भव्य हवन का आयोजन किया गया, जिसमें विधि-विधान से मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां दी गईं और अंत में पूर्णाहुति के साथ सुख-समृद्धि की कामना की गई.

माता को अर्पित किया गया छप्पन भोग
इस पावन अवसर पर माता चिंतपूर्णी को 56 प्रकार के व्यंजनों (छप्पन भोग) का भोग लगाया गया. इसमें विभिन्न मिठाइयां, फल और मेवे शामिल रहे. मंदिर को देश-विदेश से लाए गए ताजे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर आकर्षण का केंद्र बना रहा.

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पैदल यात्रियों और कन्या पूजन का विशेष महत्व
श्रद्धालु बड़ी संख्या में भोग, चुनरी और नारियल लेकर माता के दर्शन के लिए पहुंचे. कई भक्त पैदल यात्रा कर और कुछ कनक-दंडवत करते हुए दरबार पहुंचे. अष्टमी के मौके पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व रहा, जहां छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण पखारे गए और हलवा-पूरी का प्रसाद व दक्षिणा दी गई.

सुरक्षा और व्यवस्थाएं चाक-चौबंद
भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए. व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए जगह-जगह सुरक्षा बल तैनात रहा, जिससे श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें.

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