मां चिंतपूर्णी दरबार में सेना की अनोखी भेंट! 6 डोगरा रेजिमेंट ने चढ़ाए 230 किलो के दो भव्य शेर

Una News: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर में आस्था का एक विशेष दृश्य देखने को मिला. भारतीय सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट ने मां के चरणों में दो भव्य पीतल के शेर अर्पित किए, जिससे मंदिर की शोभा और बढ़ गई है.

नवरात्रि के छठे दिन विशेष भेंट

मंगलवार को चैत्र नवरात्रि के छठे दिन रेजिमेंट के प्रतिनिधियों ने इन विशाल शेरों को मंदिर न्यास को सौंपा. अब इन्हें विधिवत तरीके से मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा.

कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में तैयार हुई प्रतिमाएं

इस विशेष सेवा कार्य का नेतृत्व रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र सिंह रावत ने किया. उनकी देखरेख में इन मूर्तियों को विशेष रूप से तैयार करवाया गया और मां के दरबार तक पहुंचाया गया.

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भव्यता और कला का अनूठा संगम

पूर्व सूबेदार राकेश कुमार के अनुसार, एक-एक शेर का वजन लगभग 220 से 230 किलोग्राम है. उच्च गुणवत्ता वाले पीतल से बनी ये प्रतिमाएं न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि अपनी सुंदरता और भव्यता से मंदिर के मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाएंगी.

मंदिर के मुख्य द्वार पर होगी स्थापना

इन शेरों को मंदिर के मेन गेट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं. इससे मंदिर का आकर्षण और भी बढ़ेगा.

पहले भी कर चुके हैं ऐसी भेंट

6 डोगरा रेजिमेंट इससे पहले भी धार्मिक स्थलों पर अपनी श्रद्धा प्रकट कर चुकी है. रेजिमेंट द्वारा जम्मू के ज्वाला माता मंदिर में भी शेर भेंट किए जा चुके हैं. साथ ही बाबा बालक नाथ मंदिर के लिए भी विशेष प्रतिमाएं तैयार की गई हैं.

सेना की आस्था को मिला सराहना

मंदिर प्रशासन ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह न केवल मंदिर के सौंदर्यीकरण में योगदान देगा, बल्कि भारतीय सेना के जवानों की गहरी धार्मिक आस्था को भी दर्शाता है. वर्तमान में रेजिमेंट श्रीनगर के पट्टन हैदरबेग क्षेत्र में तैनात है, जहां से यह विशेष भेंट भेजी गई.