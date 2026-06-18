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चिरगांव में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़, पुलिस ने 3,591 पौधे किए बरामद

Opium Cultivation: शिमला के चिरगांव क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मामलों में कुल 3,591 अफीम के पौधे बरामद किए. सेब के बगीचों में उगाई जा रही इस खेती को नष्ट कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 18, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:23 PM IST
चिरगांव में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़, पुलिस ने 3,591 पौधे किए बरामद

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