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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चिरगांव क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों का खुलासा किया है. पुलिस ने कुल 3,591 अफीम के पौधे बरामद कर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किए हैं.
पुलिस को 17 जून को गश्त के दौरान चमराड़ा क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती किए जाने की गोपनीय सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया. जांच के दौरान सेब के पौधों के बीच अवैध रूप से उगाए गए 1,570 अफीम के पौधे (पॉड सहित) बरामद हुए.
पुलिस ने आवश्यक नमूने कब्जे में लेकर सील किए, जबकि बाकी पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया. इस संबंध में पुलिस थाना चिरगांव में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
जांच के दौरान सामने आया दूसरा मामला
पहले मामले की जांच के दौरान पुलिस को उसी क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती की एक और सूचना मिली. इसके बाद पुलिस ने दोबारा तलाशी अभियान चलाया और चमराड़ा स्थित एक सेब बाग में खसरा नंबर 702 की भूमि पर उगाए गए 2,021 अफीम के पौधे बरामद किए.
इस मामले में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
पुलिस जांच जारी
दोनों मामलों में कुल 3,591 अफीम के पौधे बरामद किए गए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. मामले की विस्तृत जांच पुलिस थाना चिरगांव द्वारा जारी है.