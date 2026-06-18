पुलिस को 17 जून को गश्त के दौरान चमराड़ा क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती किए जाने की गोपनीय सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया. जांच के दौरान सेब के पौधों के बीच अवैध रूप से उगाए गए 1,570 अफीम के पौधे (पॉड सहित) बरामद हुए.