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Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक एवं ट्रेकिंग स्थल चूड़धार से एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है. सिरमौर जिले के नौहराधार क्षेत्र के भगाड़ी गांव निवासी 28 वर्षीय ज्ञान सिंह पुंडीर पिछले सात दिनों से लापता हैं, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.
जानकारी के अनुसार, ज्ञान सिंह 12 जून को चूड़धार यात्रा के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया. आशंका जताई जा रही है कि घने जंगलों के बीच वह मुख्य ट्रैकिंग मार्ग से भटक गए और कुपवी, बुरभल, रोहड़ू या उत्तराखंड की सीमा से लगे जंगलों की ओर निकल गए.
कई दिनों से जारी है खोज अभियान
लापता युवक की तलाश में स्थानीय ग्रामीण और स्वयंसेवक पिछले कई दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. हालांकि अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है. युवक का मोबाइल भी संपर्क से बाहर बताया जा रहा है.
परिजनों का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ चिंता बढ़ती जा रही है और अब प्रशासन को बड़े स्तर पर खोज अभियान शुरू करना चाहिए.
NDRF की मदद की मांग
ग्रामीणों और परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ या अन्य विशेष बचाव दलों की मदद ली जाए. उनका कहना है कि चूड़धार का जंगल क्षेत्र बेहद घना और दुर्गम है, जहां प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की जरूरत है.
पहले भी हो चुके हैं हादसे
चूड़धार ट्रैक पर यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई श्रद्धालु और ट्रैकर्स रास्ता भटक चुके हैं. कुछ मामलों में लोगों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जबकि कई घटनाओं में जान भी गंवानी पड़ी है. प्रशासन द्वारा मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.
सुराग देने वाले को मिलेगा इनाम
परिवार ने ज्ञान सिंह पुंडीर का पता बताने या कोई पुख्ता जानकारी देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की है. साथ ही आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को युवक के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत परिवार या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें.
फिलहाल परिजन, ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन युवक की तलाश में जुटे हुए हैं और सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.