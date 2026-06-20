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चूड़धार ट्रैक पर लापता हुआ युवक, 7 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग; परिवार ने घोषित किया ₹10 हजार का इनाम

Churdhar Missing: सिरमौर के नौहराधार निवासी 28 वर्षीय ज्ञान सिंह पुंडीर चूड़धार ट्रैक पर 7 दिनों से लापता हैं. परिजनों ने सुराग देने वाले को ₹10 हजार इनाम देने की घोषणा की है. NDRF से खोज अभियान चलाने की मांग उठी.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 20, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:29 PM IST
चूड़धार ट्रैक पर लापता हुआ युवक, 7 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग; परिवार ने घोषित किया ₹10 हजार का इनाम

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