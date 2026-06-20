पहले भी हो चुके हैं हादसे

चूड़धार ट्रैक पर यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई श्रद्धालु और ट्रैकर्स रास्ता भटक चुके हैं. कुछ मामलों में लोगों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, जबकि कई घटनाओं में जान भी गंवानी पड़ी है. प्रशासन द्वारा मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल ऐसे मामले सामने आते रहते हैं.