राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर CM सुक्खू का भाजपा पर निशाना, बोले- "यह सिर्फ पैसे नहीं, आस्था की चोरी"

"यह केवल पैसे नहीं, आस्था की चोरी"

मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान केवल धन नहीं, बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक है. ऐसे में यदि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो यह केवल पैसों की नहीं, बल्कि आस्था की चोरी है.