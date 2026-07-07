राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर CM सुक्खू का भाजपा पर निशाना, बोले- "यह सिर्फ पैसे नहीं, आस्था की चोरी"

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Shimla News/Sandeep Singh: अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ शिमला स्थित राम मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान श्रीराम के दर्शन किए, पूजा-अर्चना की और कीर्तन में हिस्सा लिया.
मुख्यमंत्री के साथ मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और शिमला शहरी से विधायक हरीश जनारथा भी मंदिर परिसर में उपस्थित रहे.
"यह केवल पैसे नहीं, आस्था की चोरी"
मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान केवल धन नहीं, बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक है. ऐसे में यदि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो यह केवल पैसों की नहीं, बल्कि आस्था की चोरी है.
उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर चंदा एकत्र करने वालों को अपनी भावना और नीयत साफ रखनी चाहिए और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें.
"राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने भी दिया था चंदा"
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर में चंदा जुटाया जा रहा था, तब वह विधायक थे और उन्होंने भी अपनी ओर से सहयोग दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे दिन का अवकाश घोषित किया था.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भगवान राम के आदर्शों और राम राज्य की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है तथा सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करती है.
भाजपा के आरोपों का दिया जवाब
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी भगवान राम में पूरी आस्था रखते हैं और उनके बताए सत्य एवं ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए. साथ ही दावा किया कि उनकी सरकार ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है, जिनका लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है.
एसआईटी जांच पर भी दी प्रतिक्रिया
एसआईटी जांच के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सार्वजनिक जीवन में नीयत और भावना साफ होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर काम कर रही है.