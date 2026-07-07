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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर CM सुक्खू का भाजपा पर निशाना, बोले- "यह सिर्फ पैसे नहीं, आस्था की चोरी"

CM Sukhvinder Singh Sukhu: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केवल पैसे नहीं, बल्कि आस्था की चोरी है. शिमला के राम मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने भाजपा को आत्ममंथन की सलाह भी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 07, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:54 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर CM सुक्खू का भाजपा पर निशाना, बोले- "यह सिर्फ पैसे नहीं, आस्था की चोरी"
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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