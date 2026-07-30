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बघाट बैंक पर CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बोले- 72 हजार परिवारों का पैसा रहेगा सुरक्षित, दोषी मिले तो जाएंगे जेल

CM Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बघाट कॉपरेटिव बैंक के रिवाइवल का ऐलान किया. 72 हजार परिवारों का पैसा सुरक्षित रखने का भरोसा देते हुए कहा कि वित्तीय गड़बड़ी में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:21 PM IST
बघाट बैंक पर CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बोले- 72 हजार परिवारों का पैसा रहेगा सुरक्षित, दोषी मिले तो जाएंगे जेल

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