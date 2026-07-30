/बघाट बैंक पर CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बोले- 72 हजार परिवारों का पैसा रहेगा सुरक्षित, दोषी मिले तो जाएंगे जेल

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Solan News: सोलन में बघाट कॉपरेटिव बैंक को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बैंक के पुनर्जीवन (रिवाइवल) का भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि बैंक से जुड़े करीब 72 हजार परिवारों का पैसा सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर बैंक को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से आरबीआई की कैपिंग के कारण बैंक के खाताधारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए गंभीरता से काम कर रही है. उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी जमाकर्ता का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा.
वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी
मुख्यमंत्री ने बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए बताया कि वित्त सचिव को मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया जारी है और इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं.
दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि जांच में भाजपा का कोई नेता या कार्यकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसे भी कानून का सामना करना होगा.
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य बैंक को फिर से मजबूत बनाना और जमाकर्ताओं का विश्वास बहाल करना है, ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके.