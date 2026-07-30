/बघाट बैंक पर CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, बोले- 72 हजार परिवारों का पैसा रहेगा सुरक्षित, दोषी मिले तो जाएंगे जेल

दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि जांच में भाजपा का कोई नेता या कार्यकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसे भी कानून का सामना करना होगा.