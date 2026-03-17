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Hindi NewsHimachal PradeshCM सुक्खू का बड़ा ऐलान! 8000 करोड़ के नुकसान के बीच सरकार लेगी कड़े फैसले, बढ़ सकते हैं नए टैक्स

CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! 8000 करोड़ के नुकसान के बीच सरकार लेगी कड़े फैसले, बढ़ सकते हैं नए टैक्स

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार आने वाले समय में कड़े फैसले लेगी. 8000 करोड़ के नुकसान के बीच नए टैक्स लगाने के संकेत, हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा बजट सुरक्षित रहेगा.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:51 PM IST
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CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! 8000 करोड़ के नुकसान के बीच सरकार लेगी कड़े फैसले, बढ़ सकते हैं नए टैक्स

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार आने वाले समय में और भी कड़े फैसले लेने जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एडवाइज़र को दिया गया कैबिनेट दर्जा वापस लेने का अहम निर्णय लिया है.

8000 करोड़ का सालाना नुकसान
मुख्यमंत्री ने बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने से प्रदेश को हर साल करीब 8000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसी वित्तीय दबाव को देखते हुए सरकार को खर्चों में कटौती के फैसले लेने पड़ रहे हैं, जिनमें कैबिनेट दर्जा वापस लेना भी शामिल है.

बजट पर भी पड़ेगा असर
सीएम सुक्खू ने कहा कि इन फैसलों का असर आगामी बजट पर भी देखने को मिलेगा. फिलहाल सरकार बजट को लेकर विचार-विमर्श कर रही है और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

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इन क्षेत्रों में नहीं होगी कटौती
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, ताकि आम जनता पर सीधा असर न पड़े.

सक्षम वर्ग पर बढ़ सकता है टैक्स
उन्होंने यह भी संकेत दिए कि राज्य के सक्षम और संपन्न वर्ग के लिए बजट में कुछ नए टैक्स जोड़े जा सकते हैं, ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और वित्तीय संतुलन बनाए रखा जा सके.

विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम केवल आलोचना करना रह गया है, जबकि सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए लगातार ठोस और कड़े फैसले ले रही है.

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