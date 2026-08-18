/CM सुक्खू का BJP पर तंज- ‘प्रदेश हित में कभी परवाणू से नीचे भी जाएं’, प्रियंका गांधी अक्टूबर में फिर आएंगी देउरी

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Shimla News/Ankush Dpbhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक प्रदेश को नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश हित में कभी परवाणू से नीचे भी जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि खराब मौसम के कारण प्रियंका गांधी वाड्रा देउरी स्कूल के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं. अब अक्टूबर में उनके दोबारा स्कूल पहुंचने का कार्यक्रम बनाया जाएगा. इसके अलावा सुक्खू ने प्रदेश में कैबिनेट विस्तार जल्द होने के संकेत दिए हैं.
अक्टूबर में देउरी स्कूल पहुंच सकती हैं प्रियंका गांधी
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का देउरी स्कूल में बच्चों से संवाद करने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण वह मंडी नहीं पहुंच सकीं.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, मंडी में आपदा के दौरान प्रियंका गांधी ने स्कूल के पुराने क्षतिग्रस्त भवन का निरीक्षण किया था और उस समय स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा जताई थी. सोमवार को उनके राजनीतिक सलाहकार ने स्कूल में बच्चों के सामने प्रियंका गांधी का संदेश पढ़कर सुनाया.
सुक्खू ने कहा कि अब अक्टूबर में प्रियंका गांधी के देउरी स्कूल आने का कार्यक्रम बनाया जाएगा.
जल्द होगा हिमाचल में कैबिनेट विस्तार
कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जल्द ही प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान के साथ पहले दौर की चर्चा पूरी हो चुकी है. दूसरे दौर की बातचीत के बाद आलाकमान से मंजूरी मिलते ही कैबिनेट विस्तार किया जाएगा.
IAS, IPS और IFS कैडर में कटौती पर CM ने दिया तर्क
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर में कटौती के फैसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को अधिकारियों की जरूरत है, लेकिन उनकी संख्या एक सीमा के भीतर होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा IAS, IPS और IFS अधिकारी प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं. इसी वजह से सरकार ने अधिकारियों के कैडर की संख्या कम करने का निर्णय लिया है.
विधानसभा सत्र को लेकर भी भाजपा पर निशाना
विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में कभी 10 दिन का विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया.
उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष चाहे तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर बहस होनी चाहिए. सुक्खू ने कहा कि इस बार सत्ता पक्ष भी विपक्ष से सवाल पूछेगा.
नियुक्तियों और पेपर लीक पर भी भाजपा को घेरा
भाजपा अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को लगातार नियुक्तियां दी जा रही हैं. उन्होंने JBT, लेक्चरर, असिस्टेंट और स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पदों पर हुई भर्तियों का जिक्र किया.
सुक्खू ने कहा कि भाजपा को सरकार का ‘व्यवस्था परिवर्तन’ नजर नहीं आ रहा है. उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा.
1500 करोड़ की मदद पर BJP को घेरा
प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अभी तक नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश हित में परवाणू से नीचे भी जाना चाहिए.
सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता प्रदेश के मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा मुख्यालय दीपकमल में करीब 50 लोगों की सोशल मीडिया टीम उनके खिलाफ प्रचार करने में लगी है.
मुख्यमंत्री ने अपने पुराने संपत्ति विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 20 साल पहले उन्होंने हिमाचल में 14 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी कीमत अब करीब 2 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन इसे लेकर भी उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया.