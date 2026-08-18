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CM सुक्खू का BJP पर तंज- ‘प्रदेश हित में कभी परवाणू से नीचे भी जाएं’, प्रियंका गांधी अक्टूबर में फिर आएंगी देउरी

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुक्खू ने 1500 करोड़ की मदद को लेकर BJP पर निशाना साधा. प्रियंका गांधी अक्टूबर में देउरी स्कूल आ सकती हैं और जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत दिए.

Published: Aug 18, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:02 PM IST
CM सुक्खू का BJP पर तंज- ‘प्रदेश हित में कभी परवाणू से नीचे भी जाएं’, प्रियंका गांधी अक्टूबर में फिर आएंगी देउरी

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