/CM सुक्खू का BJP पर तंज- ‘प्रदेश हित में कभी परवाणू से नीचे भी जाएं’, प्रियंका गांधी अक्टूबर में फिर आएंगी देउरी

Shimla News/Ankush Dpbhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक प्रदेश को नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश हित में कभी परवाणू से नीचे भी जाना चाहिए.