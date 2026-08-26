/राष्ट्रगान विवाद पर CM सुक्खू का BJP पर पलटवार! बोले- पहले गलती की, अब दे रहे तरह-तरह के तर्क

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर पलटवार किया है. विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पहले गलती की और अब उसे सही साबित करने के लिए तरह-तरह की बातें कर रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि भाजपा की ओर से राष्ट्रगान का अपमान किया गया. उन्होंने कहा कि सदन में सभी ने राष्ट्रगान गाया, लेकिन राष्ट्रगान के बाद उस पर सवाल उठाना ही अपमान की बात है. उन्होंने राष्ट्रगीत के मामले में भी विधानसभा की परंपराओं और निर्धारित नियमों का पालन करने की बात कही.
‘जनता की अदालत में भी रखेंगे पूरा मामला’
सीएम सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सदन की परंपराओं का सम्मान करती है और भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जनता के सामने भी रखा जाएगा और जनता की अदालत में पूरे मामले की सच्चाई बताई जाएगी.
अगले सत्र से स्कूल एडमिशन फॉर्म में नहीं होगा जाति का कॉलम
वहीं, अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज दाखिले से जुड़ा बड़ा फैसला भी लिया. उन्होंने निर्देश दिए कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के एडमिशन फॉर्म और कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में जाति का कॉलम नहीं रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवेश के समय ही बच्चों की जाति दर्ज करने से उनके मन में जाति आधारित हीन भावना विकसित होने की आशंका रहती है. इसी सोच के तहत सामान्य प्रवेश प्रक्रिया से जाति संबंधी कॉलम हटाने का निर्णय लिया गया है.
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं, आरक्षण या अन्य पात्र लाभ लेने के लिए जाति से जुड़ी जानकारी देना जरूरी रहेगा. यानी सामान्य एडमिशन प्रक्रिया में जाति नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सरकारी लाभ के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना होगा.
मेडिकल कॉलेजों में नई आउटसोर्स भर्ती पर रोक
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब नई आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी. हालांकि, जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हैं, उन्हें फिलहाल काम करते रहने दिया जाएगा.
आउटसोर्स से कार्यरत स्टाफ नर्सों में से जो कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं, उनकी जगह भी नई आउटसोर्स भर्ती नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में नियमित और योजना आधारित भर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि योजना आधारित कर्मचारियों की भर्ती संबंधित योजनाओं के तहत की जाएगी और भविष्य में उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया में भी परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाएगा.
CBSE स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती 30 सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर कहा कि सरकार ने 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा तय की है. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है.
अंग्रेजी, गणित, जूलॉजी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और यूजी शिक्षकों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं. वहीं, संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि साक्षात्कार के बाद चयनित शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. जिन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो चुके हैं, उनके परिणाम जारी करने और नियुक्ति की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.