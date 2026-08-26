/राष्ट्रगान विवाद पर CM सुक्खू का BJP पर पलटवार! बोले- पहले गलती की, अब दे रहे तरह-तरह के तर्क

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर पलटवार किया है. विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पहले गलती की और अब उसे सही साबित करने के लिए तरह-तरह की बातें कर रही है.