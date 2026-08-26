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राष्ट्रगान विवाद पर CM सुक्खू का BJP पर पलटवार! बोले- पहले गलती की, अब दे रहे तरह-तरह के तर्क

CM Sukhvinder Singh Sukhu: राष्ट्रगान विवाद पर CM सुक्खू ने भाजपा पर पलटवार किया. बोले- भाजपा ने पहले गलती की और अब बचाव में तरह-तरह की बातें कर रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:16 PM IST
राष्ट्रगान विवाद पर CM सुक्खू का BJP पर पलटवार! बोले- पहले गलती की, अब दे रहे तरह-तरह के तर्क

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