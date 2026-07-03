/CM सुक्खू को सोशल मीडिया पर धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने और जान से मारने की धमकी वाला वीडियो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, शिवनगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वीडियो में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई और एक विशेष समुदाय के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं.
पूछताछ के बाद आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान हमीरपुर जिले के भगोट गांव निवासी रजनीश के रूप में की. इसके बाद उसे पूछताछ के लिए भोटा पुलिस चौकी बुलाया गया. पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
कोर्ट ने चार दिन की रिमांड मंजूर की
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस अब मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें वीडियो के निर्माण, पोस्ट करने और उसके उद्देश्य की भी पड़ताल की जाएगी.
कई धाराओं में मामला दर्ज
हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) बलवीर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. आरोपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने, अभद्र टिप्पणी करने, धमकी देने और किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने सहित संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.