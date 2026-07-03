/CM सुक्खू को सोशल मीडिया पर धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, शिवनगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वीडियो में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई और एक विशेष समुदाय के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं.