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CM सुक्खू को सोशल मीडिया पर धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने और आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 03, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:52 PM IST
CM सुक्खू को सोशल मीडिया पर धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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