/CM सुक्खू का बड़ा बयान- ‘दुबई चले जाते हैं, 5 लाख पर चंबा-हमीरपुर नहीं आते डॉक्टर’, विधानसभा में गरमाया मुद्दा

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा. प्रश्नकाल के दौरान चंबा सदर के विधायक नीरज नैय्यर ने मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती और अस्पताल को पूरी तरह संचालित करने के लिए आवश्यक स्टाफ की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कई पदों के लिए योग्य डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.