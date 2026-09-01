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CM सुक्खू का बड़ा बयान- ‘दुबई चले जाते हैं, 5 लाख पर चंबा-हमीरपुर नहीं आते डॉक्टर’, विधानसभा में गरमाया मुद्दा

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल विधानसभा में चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा. CM सुक्खू ने कहा कि सरकार 5 लाख रुपये वेतन देने को तैयार है, फिर भी डॉक्टर हमीरपुर-नेरचौक नहीं आ रहे.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:05 PM IST
CM सुक्खू का बड़ा बयान- ‘दुबई चले जाते हैं, 5 लाख पर चंबा-हमीरपुर नहीं आते डॉक्टर’, विधानसभा में गरमाया मुद्दा

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