/CM सुक्खू का बड़ा बयान- ‘दुबई चले जाते हैं, 5 लाख पर चंबा-हमीरपुर नहीं आते डॉक्टर’, विधानसभा में गरमाया मुद्दा

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा. प्रश्नकाल के दौरान चंबा सदर के विधायक नीरज नैय्यर ने मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर भर्ती और अस्पताल को पूरी तरह संचालित करने के लिए आवश्यक स्टाफ की स्थिति को लेकर सरकार से जवाब मांगा. इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कई पदों के लिए योग्य डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं.
चंबा मेडिकल कॉलेज में 150 से 200 नियुक्तियों की जरूरत
विधायक नीरज नैय्यर ने सदन में कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज के नए भवन का हाल ही में उद्घाटन हुआ है. वर्तमान में यहां तीन ओपीडी संचालित हो रही हैं, लेकिन अस्पताल को पूरी तरह सुचारु रूप से चलाने के लिए करीब 150 से 200 कर्मचारियों और डॉक्टरों की नियुक्ति की आवश्यकता है.
उन्होंने सरकार से पूछा कि विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
5 लाख रुपये वेतन पर प्रोफेसर नियुक्त करने को तैयार सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है. सरकार मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर स्तर के डॉक्टरों को 5 लाख रुपये तक का वेतन देने के लिए तैयार है. इसके बावजूद कई पद खाली हैं और डॉक्टर दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं.
‘दुबई चले जाते हैं, लेकिन हमीरपुर-नेरचौक जाने को तैयार नहीं’
सीएम सुक्खू ने डॉक्टरों की उपलब्धता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई प्रोफेसर विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हिमाचल के ही मेडिकल कॉलेजों में काम करने से बचते हैं.
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, “प्रोफेसर दुबई चले जाते हैं, लेकिन 5 लाख रुपये पर हमीरपुर और नेरचौक जाने को भी तैयार नहीं हैं.”
40 साल पुरानी व्यवस्था का भी किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज को मजबूत करने में भी सरकारों को लंबा समय लगा. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 40 वर्षों से प्रदेश में ऐसी व्यवस्था चली आ रही है, जहां अस्पतालों में चिकित्सकों के पद पूरी तरह नहीं भर पाए हैं.
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने के लिए नियुक्तियों समेत अन्य स्तरों पर काम कर रही है.