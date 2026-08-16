अटल जी की पुण्यतिथि पर CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिस भर्ती और HPSSC जैसी परीक्षाओं के पेपर बिकने के मामले सामने आए थे. उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार के समय ही पेपर क्यों बेचे जाते थे. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है.