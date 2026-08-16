अटल जी की पुण्यतिथि पर CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि

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Shimla News: शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान शिमला नगर निगम के महापौर और उप महापौर, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोगों ने भी अटल जी को नमन किया.
दोनों नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के देश और हिमाचल के लिए योगदान को याद किया. इस दौरान हाल ही में बाबा रामदेव की ओर से भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर दिए गए बयान पर भी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी.
CM सुक्खू बोले- भाजपा कार्यकाल में बिकते थे पेपर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल बिहारी वाजपेयी के हिमाचल से जुड़ाव और उनकी सर्वसमावेशी राजनीति की सराहना की. उन्होंने कहा कि अटल जी का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिस भर्ती और HPSSC जैसी परीक्षाओं के पेपर बिकने के मामले सामने आए थे. उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा सरकार के समय ही पेपर क्यों बेचे जाते थे. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है.
बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार को लेकर दिए बयान पर CM सुक्खू ने कहा कि यदि वह देश में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा होगा. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करना चाहिए.
जयराम ठाकुर ने अटल टनल और PMGSY को बताया उनकी देन
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी को सच्चा जननायक बताते हुए उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए अटल टनल और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम हैं.
बाबा रामदेव के देश में 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार संबंधी बयान पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इतने बड़े आंकड़े पर विस्तृत टिप्पणी की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि हर जगह ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां संभव हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि बाबा रामदेव की बात का मूल उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है.
अटल जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने उनके विचारों और देश के प्रति योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.