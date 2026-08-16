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अटल जी की पुण्यतिथि पर CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि

शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी. दोनों नेताओं ने बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 16, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:01 PM IST
अटल जी की पुण्यतिथि पर CM सुक्खू और जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि

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