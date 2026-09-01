/‘दिन में सपने देख रहे जयराम ठाकुर’, CM सुक्खू का बड़ा हमला; बोले- अगली बार BJP की सीटें और घटेंगी

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अगली बार भाजपा की सरकार बनने के दावे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर अभी से सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, जबकि उन्हें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी.