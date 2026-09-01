/‘दिन में सपने देख रहे जयराम ठाकुर’, CM सुक्खू का बड़ा हमला; बोले- अगली बार BJP की सीटें और घटेंगी

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अगली बार भाजपा की सरकार बनने के दावे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर अभी से सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, जबकि उन्हें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी.
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि प्रदेश की जनता आखिर भाजपा को वोट क्यों देगी. उन्होंने मौजूदा सरकार के कामकाज और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा.
आपदा राहत को लेकर भाजपा पर हमला
CM सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार ने प्रभावित परिवारों की मदद की और उन्हें 7 लाख रुपये तक की राहत उपलब्ध करवाई. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आपदा के समय लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई और प्रदेश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर भी लगातार फैसले ले रही है. कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े एरियर का भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि क्लास-4 कर्मचारियों का एरियर चुकाया जा चुका है, जबकि क्लास-1 और क्लास-2 कर्मचारियों की देनदारियां भी जल्द पूरी करने की बात कही.
OPS और कर्मचारियों के मुद्दे पर भी घेरा
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बंद करने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए काम कर रही है और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी.
शिक्षा और पेपर लीक पर भी साधा निशाना
CM सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि उस समय हिमाचल शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में 21वें स्थान तक पहुंच गया था. उन्होंने सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक होने के मामले का भी जिक्र किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से हिमाचल शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में पांचवें स्थान पर पहुंचा है. उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों को लेकर सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उसे बदला नहीं जाएगा.
भाजपा की गुटबाजी पर भी CM सुक्खू का तंज
मुख्यमंत्री ने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के भीतर कई गुट बन चुके हैं और जयराम ठाकुर को अपने ही गुटों से मुकाबला करना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कुछ लोग उनके संपर्क में भी हैं.
सुक्खू ने कहा कि इस बार भाजपा को पिछली तुलना में भी कम सीटें मिलने वाली हैं. उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया.
मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाकर डांटा जाता है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा के मुद्दे और ‘अटैची की राजनीति’ अब पूरी तरह फेल हो चुकी है.
‘प्रदेश भाजपा से नहीं, दिल्ली से लड़ रहा हूं’
CM सुक्खू ने कहा कि उन्हें प्रदेश भाजपा से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह दिल्ली में भाजपा के खिलाफ हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता, देवी-देवताओं और ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है।
उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने की आदत के कारण विपक्ष अभी से सरकार बनाने के सपने देख रहा है. उन्होंने जयराम ठाकुर से ऐसे सपने देखना बंद करने को कहा.
स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट
स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि PGI चंडीगढ़ से एक मरीज के संक्रमित होने की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाया गया है और सरकार मामले को लेकर आवश्यक कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सक्षम और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं.
प्रदेश में विकसित होंगे नए शहर
विधानसभा परिसर में हुई बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि हिम चंडीगढ़ के पहले चरण को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में तीन नए शहर विकसित करने की दिशा में काम कर रही है.
उन्होंने सिरसा रिवर फ्रंट के विकास का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, आने वाले समय में प्रदेश को ऐसे नए शहर मिलेंगे, जहां लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए लगातार नए विकल्पों पर काम कर रही है.