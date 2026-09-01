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‘दिन में सपने देख रहे जयराम ठाकुर’, CM सुक्खू का बड़ा हमला; बोले- अगली बार BJP की सीटें और घटेंगी

CM Sukhvinder Singh Sukhu: जयराम ठाकुर के अगली सरकार भाजपा की बनने के दावे पर CM सुक्खू ने पलटवार किया. बोले- नेता प्रतिपक्ष दिन में सपने देख रहे हैं और भाजपा की सीटें इस बार घटेंगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:31 PM IST
‘दिन में सपने देख रहे जयराम ठाकुर’, CM सुक्खू का बड़ा हमला; बोले- अगली बार BJP की सीटें और घटेंगी

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