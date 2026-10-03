CM सुक्खू का काशा पाठ दौरा: दूध के दाम से बस सेवा तक बड़े ऐलान

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Rampur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र काशा पाठ पहुंचे. मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ देर रात तक समय बिताया और क्षेत्र की समस्याओं, ग्रामीण जीवन और स्थानीय संस्कृति की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के लिए कई घोषणाएं भी कीं.
काशा पाठ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उन्हें स्थानीय परिधान पहनाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच रहना उनके जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है. उनके मुताबिक, इससे अधिकारियों को भी ग्रामीणों की वास्तविक परिस्थितियों, समस्याओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से समझने का अवसर मिलता है.
दूध खरीद मूल्य बढ़ाने का ऐलान
मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों से जुड़े मुद्दे पर कहा कि वर्तमान में मिल्कफेड करीब 51 रुपये प्रति किलो की दर से दूध खरीद रहा है. इसे आने वाले समय में बढ़ाकर 61 रुपये प्रति किलो करने की बात उन्होंने कही. उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को हर महीने की 10 तारीख से पहले डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.
सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्तमान में करीब 18 हजार रुपये मासिक आय प्राप्त करने वाले दुग्ध उत्पादकों की आय अगले वर्ष तक लगभग 30 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंचाई जाए. हालिया सरकारी घोषणाओं में भी दुग्ध उत्पादकों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
महिला मंडलों और स्कूल के लिए राशि की घोषणा
मुख्यमंत्री ने काशा पाठ क्षेत्र के उन सभी महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए पांच-पांच लाख रुपये देने की घोषणा की, जिनके पास अभी अपना भवन नहीं है. इसके अलावा बर्तन खरीदने के लिए प्रत्येक महिला मंडल को एक लाख रुपये देने की बात कही.
उन्होंने स्थानीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये देने और क्षेत्र में खेल मैदान विकसित करने की भी घोषणा की.
काशा पाठ-तकलेच-रामपुर बस सेवा
ग्रामीणों की परिवहन सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री ने काशा पाठ से तकलेच होते हुए रामपुर तक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बस का संचालन स्कूलों की समय-सारणी के अनुरूप सुबह और शाम किया जाएगा.
घोषणा के अनुसार, इस रूट पर बस खरीदने वाले निजी संचालक को वाहन की खरीद पर 40 प्रतिशत सरकारी सहायता और हर महीने 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. स्कूली बच्चों से बस किराया नहीं लिया जाएगा, जबकि महिलाओं के लिए आधा किराया निर्धारित किया जाएगा.
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने काशा पाठ क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास तेज करने की बात कही. साथ ही पंचायत की ओर से रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया.
सुक्खू ने कहा कि सचिवालय में बैठकर योजनाएं तैयार करना आसान है, लेकिन किसी योजना को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संबंधित क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है. इसी उद्देश्य से वह दूरदराज के इलाकों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं.