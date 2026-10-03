CM सुक्खू का काशा पाठ दौरा: दूध के दाम से बस सेवा तक बड़े ऐलान

दूध खरीद मूल्य बढ़ाने का ऐलान

मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादकों से जुड़े मुद्दे पर कहा कि वर्तमान में मिल्कफेड करीब 51 रुपये प्रति किलो की दर से दूध खरीद रहा है. इसे आने वाले समय में बढ़ाकर 61 रुपये प्रति किलो करने की बात उन्होंने कही. उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को हर महीने की 10 तारीख से पहले डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.