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CM सुक्खू का काशा पाठ दौरा: दूध के दाम से बस सेवा तक बड़े ऐलान

CM Sukhvinder Singh Sukhu: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काशा पाठ में ग्रामीणों के लिए कई घोषणाएं कीं. दूध खरीद मूल्य 61 रुपये, महिला मंडलों को राशि और काशा पाठ-रामपुर बस सेवा का ऐलान.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 03, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 11:45 AM IST
CM सुक्खू का काशा पाठ दौरा: दूध के दाम से बस सेवा तक बड़े ऐलान

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