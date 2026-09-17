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किशाऊ प्रोजेक्ट पर CM सुक्खू का हमला, बोले- पहले अपने ज्ञान में करें वृद्धि; हिमाचल को होगा बड़ा राजस्व लाभ

CM Sukhvinder Singh Sukhu: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ प्रोजेक्ट को लेकर अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा. बोले- हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ी, आने वाले वर्षों में राज्य को बड़ा राजस्व लाभ होगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:04 PM IST
किशाऊ प्रोजेक्ट पर CM सुक्खू का हमला, बोले- पहले अपने ज्ञान में करें वृद्धि; हिमाचल को होगा बड़ा राजस्व लाभ

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