/किशाऊ प्रोजेक्ट पर CM सुक्खू का हमला, बोले- पहले अपने ज्ञान में करें वृद्धि; हिमाचल को होगा बड़ा राजस्व लाभ

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Shimla News: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों दो दिवसीय हमीरपुर दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने रैल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में नए भवन की आधारशिला रखने के साथ स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया. मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समेत कई मुद्दों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा.
किशाऊ परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अनुराग ठाकुर को इस मामले में पहले अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि हिमाचल के हितों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से प्रदेश का पक्ष रखा. हाल ही में किशाऊ परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच समझौता हुआ है. परियोजना 422 मेगावाट की है और इसकी अनुमानित लागत करीब 15,624 करोड़ रुपये बताई गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को परियोजना के लिए निर्माण संबंधी वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी और राज्य को भविष्य में बिजली के हिस्से से राजस्व प्राप्त होगा. उन्होंने दावा किया कि इससे हिमाचल की आय में आने वाले वर्षों में बड़ी बढ़ोतरी होगी. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश निर्माण लागत की करीब 800 करोड़ रुपये की देनदारी से बच गया है और उसे सालाना 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित आय हो सकती है.
अनुराग ठाकुर पर उठाए सवाल
सीएम सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के लंबे समय से हमीरपुर का सांसद रहने का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि उन्होंने क्षेत्र और प्रदेश के हितों के लिए क्या कार्य किए हैं. उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना को लेकर प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए अपना पक्ष रखा है.
वहीं, किशाऊ परियोजना को लेकर अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री सुक्खू के दावों पर पलटवार किया था. उन्होंने परियोजना पर हुए समझौते का श्रेय केंद्र सरकार की पहल और छह राज्यों के बीच बनी सहमति को दिया था.
सानन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी बोले CM
मुख्यमंत्री ने सानन हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने अधिकारों के लिए कानूनी और संवैधानिक स्तर पर लड़ाई जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में सरकार जरूरी कानूनी कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर से वकीलों की फीस को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिमाचल के फंसे हुए धन और अधिकारों को हासिल करने के लिए अनुभवी वकीलों की सेवाएं ली जा रही हैं.
250 डॉक्टरों की भर्ती जल्द
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को डॉक्टरों के 250 पदों पर भर्ती के लिए रिक्विजिशन भेजी गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं.
मुख्यमंत्री के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में जल्द 3 टेस्ला MRI मशीन समेत आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों के मुकाबले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है.
हमीरपुर में एलाइड सर्विसेज मेडिकल कॉलेज
मुख्यमंत्री ने बताया कि हमीरपुर के कंडोरला में उत्तर भारत का पहला एलाइड सर्विसेज मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं और इन दोनों क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है.
उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में GNM की जगह बीएससी नर्सिंग शुरू करने की बात भी कही. मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में पैरामेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने पर भी सरकार काम कर रही है.
अक्टूबर में नई योजनाएं लाने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर महीने में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए दो नई योजनाएं शुरू करने जा रही है. उनके मुताबिक, करीब दो लाख परिवारों को इन योजनाओं का लाभ देने का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि पात्र परिवारों की बेटियों को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, घर निर्माण के लिए आर्थिक मदद और 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने का प्रस्ताव है.
इन योजनाओं को लेकर अंतिम पात्रता, लागू होने की तारीख और विस्तृत दिशा-निर्देश सरकार की ओर से जारी किए जाने के बाद ही स्पष्ट होंगे.