/किशाऊ प्रोजेक्ट पर CM सुक्खू का हमला, बोले- पहले अपने ज्ञान में करें वृद्धि; हिमाचल को होगा बड़ा राजस्व लाभ

सानन हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी बोले CM

मुख्यमंत्री ने सानन हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने अधिकारों के लिए कानूनी और संवैधानिक स्तर पर लड़ाई जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों से जुड़े मामलों में सरकार जरूरी कानूनी कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर से वकीलों की फीस को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हिमाचल के फंसे हुए धन और अधिकारों को हासिल करने के लिए अनुभवी वकीलों की सेवाएं ली जा रही हैं.