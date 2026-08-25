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अग्निवीर भर्ती बंद करने की मांग, CM सुक्खू बोले- प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र

Agniveer Recruitment: पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में अग्निवीर योजना बंद करने की मांग उठी. CM सुक्खू ने कहा कि वह PM मोदी को पत्र लिखकर हिमाचल के पूर्व सैनिकों की भावनाएं रखेंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:40 PM IST
अग्निवीर भर्ती बंद करने की मांग, CM सुक्खू बोले- प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र

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