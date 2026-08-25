अग्निवीर भर्ती बंद करने की मांग, CM सुक्खू बोले- प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र

सैनिक कल्याण मंत्री ने पूर्व सैनिकों को बताया प्रदेश की धरोहर

सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल एक सैनिक बहुल राज्य है और पूर्व सैनिक प्रदेश की महत्वपूर्ण धरोहर हैं. उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है.