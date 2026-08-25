अग्निवीर भर्ती बंद करने की मांग, CM सुक्खू बोले- प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर भर्ती योजना को समाप्त करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और मुख्यमंत्री से इसे केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की.
पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर योजना पर जताई चिंता
कुल्लू के पूर्व सैनिक शिवदयाल सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि चार साल की सेवा पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को सेना से बाहर कर दिया जाता है. उनके मुताबिक, सेवा पूरी होने के बाद पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलता.
पूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि नियमित सेना भर्ती को बढ़ावा देने और अग्निवीर योजना में बदलाव अथवा इसे समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से मामला उठाया जाए.
PM मोदी को पत्र लिखेंगे CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और हिमाचल के पूर्व सैनिकों की भावनाओं से केंद्र सरकार को अवगत करवाएंगे.
उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का प्रभाव हिमाचल प्रदेश पर अधिक पड़ा है. खासकर कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जैसे जिलों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है, जहां बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होकर रोजगार प्राप्त करते रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सेना में नियमित भर्ती के पक्षधर हैं. उन्होंने सेना में भर्ती कोटा कम किए जाने पर भी चिंता जताते हुए कहा कि इससे हिमाचल के युवाओं में निराशा पैदा हुई है.
पुलिस में 2,300 पद भरने का दावा
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में 1,300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की गई है और आने वाले समय में 1,000 और पद भरे जाएंगे.
उन्होंने हिमाचल की सैन्य परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश ने देश को चार परमवीर चक्र विजेता दिए हैं और यहां के युवाओं का सेना से पुराना जुड़ाव रहा है.
पूर्व सैनिकों से प्राकृतिक खेती से जुड़ने की अपील
मुख्यमंत्री ने हिमाचल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य की आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार है.
उन्होंने पूर्व सैनिकों से प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और दूध के दाम में बढ़ोतरी जैसे कदमों के जरिए ग्रामीण आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है.
सैनिक कल्याण मंत्री ने पूर्व सैनिकों को बताया प्रदेश की धरोहर
सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल एक सैनिक बहुल राज्य है और पूर्व सैनिक प्रदेश की महत्वपूर्ण धरोहर हैं. उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है.
बैठक में पूर्व सैनिकों और बोर्ड सदस्यों की ओर से उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए.