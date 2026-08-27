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नेपाल त्रासदी पर CM सुक्खू ने जताया दु:ख, जलवायु परिवर्तन को बताया बड़ी वजह

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ और तबाही पर दुख जताते हुए इसे जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से जोड़ा. उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के व्यापक अध्ययन की जरूरत बताई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 27, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:57 PM IST
नेपाल त्रासदी पर CM सुक्खू ने जताया दु:ख, जलवायु परिवर्तन को बताया बड़ी वजह

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