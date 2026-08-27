नेपाल त्रासदी पर CM सुक्खू ने जताया दु:ख, जलवायु परिवर्तन को बताया बड़ी वजह

राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सड़क की स्थिति ठीक नहीं है तो वाहन चालकों से टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से बात करेंगे. उन्होंने कहा कि फोरलेन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण का खर्च हिमाचल से मांगा जाना भी उचित नहीं है. राज्य के संसाधन सीमित हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल अपने जल संसाधनों से जुड़ी रॉयल्टी का 50 प्रतिशत हिस्सा मांग रहा है और इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे गए हैं. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर आगे नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा.