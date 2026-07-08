Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM सुक्खू बोले- नई VBG-RAMG योजना हिमाचल के लिए लाभकारी नहीं, केंद्र के समक्ष रखेंगे आपत्ति

CM Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मनरेगा की जगह प्रस्तावित VBG-RAMG योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे हिमाचल पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. उन्होंने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की बात कही। साथ ही पंचायत भवनों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास योजनाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 08, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:40 PM IST
CM सुक्खू बोले- नई VBG-RAMG योजना हिमाचल के लिए लाभकारी नहीं, केंद्र के समक्ष रखेंगे आपत्ति
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समय पर वेतन नहीं मिला तो HRTC बसों का संचालन होगा प्रभावित, सरकार को दी चेतावनी
HRTC strike9 min ago
2
CM Sukhvinder Singh Sukhu49 min ago
3
Ravneet Singh Bittu52 min ago
4
Punjab Roadways Strike2 hrs ago
5
Ludhiana School Fire3 hrs ago