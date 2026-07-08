CM सुक्खू बोले- नई VBG-RAMG योजना हिमाचल के लिए लाभकारी नहीं, केंद्र के समक्ष रखेंगे आपत्ति

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में विभाग में नई भर्तियां भी की जाएंगी.