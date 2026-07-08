CM सुक्खू बोले- नई VBG-RAMG योजना हिमाचल के लिए लाभकारी नहीं, केंद्र के समक्ष रखेंगे आपत्ति

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है. विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में विभाग में नई भर्तियां भी की जाएंगी.
नई योजना पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा की जगह प्रस्तावित ‘वीबी-जी-राम-जी योजना’ हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है. उनका कहना था कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती थी, जबकि नई व्यवस्था में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा. इससे प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा.
पंचायत भवनों के लिए मिलेगी अतिरिक्त राशि
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अधूरे पंचायत भवनों का निर्माण पूरा करने के लिए सरकार 30 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. इसके अलावा ऊना में निर्माणाधीन जिला पंचायत संसाधन केंद्र के कार्य को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.
स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा और सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को लगातार वित्तीय सहायता दी जा रही है. अब तक 310 स्वयं सहायता समूहों को करीब 65.56 लाख रुपये की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि समूहों के उत्पादों की बेहतर बिक्री के लिए शिमला में ‘हिमाचल हाट’ विकसित किया जा रहा है. इसके अलावा पंडोह और कुल्लू में नए शोरूम खोले जा रहे हैं, जबकि धर्मशाला में पहले से ऐसा शोरूम संचालित है. समूहों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फूड वैन भी उपलब्ध कराई गई हैं और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है.
योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी होगी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी प्रमुख योजनाओं को मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ा जाए, ताकि उनकी ऑनलाइन निगरानी की जा सके और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके.