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रोहड़ू दौरे पर सीएम सुक्खू का दिखा अलग अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ डाली नाटी और गाया पहाड़ी गीत

CM Sukhvinder Singh Sukhu: रोहड़ू दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का अलग अंदाज देखने को मिला. उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ नाटी डाली, पहाड़ी गीत गाया और छात्रों से संवाद किया.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 02, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 11:35 AM IST
रोहड़ू दौरे पर सीएम सुक्खू का दिखा अलग अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ डाली नाटी और गाया पहाड़ी गीत

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