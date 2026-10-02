/रोहड़ू दौरे पर सीएम सुक्खू का दिखा अलग अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ डाली नाटी और गाया पहाड़ी गीत

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को शिमला जिले के रोहड़ू दौरे पर रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों के साथ सहज और अनौपचारिक अंदाज देखने को मिला. उन्होंने लोगों के साथ नाटी डाली और पहाड़ी गीत भी गाया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी सुने.