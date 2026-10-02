/रोहड़ू दौरे पर सीएम सुक्खू का दिखा अलग अंदाज, स्थानीय लोगों के साथ डाली नाटी और गाया पहाड़ी गीत

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को शिमला जिले के रोहड़ू दौरे पर रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों के साथ सहज और अनौपचारिक अंदाज देखने को मिला. उन्होंने लोगों के साथ नाटी डाली और पहाड़ी गीत भी गाया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी सुने.
स्थानीय लोगों और छात्रों से किया संवाद
रोहड़ू दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू स्कूली छात्रों के साथ भी बातचीत करते नजर आए. उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई और अन्य विषयों को लेकर संवाद किया तथा उनकी बातें सुनीं.
मुख्यमंत्री के स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों के साथ बातचीत के वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उनका सहज अंदाज नजर आ रहा है. दौरे के दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ सीधे संवाद पर जोर दिया.
शुक्रवार को रामपुर जाएंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा शुक्रवार को भी जारी रहेगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह शुक्रवार को रामपुर जाएंगे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे.
वीरभद्र सिंह का गढ़ रहा है रोहड़ू
रोहड़ू को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू के रोहड़ू दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा देखने को मिल रही है.
हालांकि, दौरे के दौरान मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस स्थानीय लोगों से संवाद करने, उनकी समस्याएं सुनने और क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की जानकारी लेने पर रहा.