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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को हमीरपुर जिले के जसकोट में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट और जोड़सप्पड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास भी किया और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया.
मुख्यमंत्री के साथ आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक सुरेश कुमार, विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
5 से 10 जुलाई के बीच शुरू होगा मेडिकल कॉलेज
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर के जोड़सप्पड़ में बन रहा मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. यहां स्थापित की जा रही मशीनरी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 5 से 10 जुलाई के बीच कर दिया जाएगा और इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी पांच मेडिकल कॉलेजों में एम्स की तर्ज पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि लोगों को बेहतर उपचार के लिए बाहर न जाना पड़े.
अनुराग ठाकुर से पूछा- 20 साल में क्या किया?
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछले 20 वर्षों से सांसद हैं और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने हमीरपुर जिले के विकास के लिए कौन-कौन से कार्य किए हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज परियोजना पर अब तक लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार का योगदान केवल 197 करोड़ रुपये रहा है, जो यूपीए सरकार के समय स्वीकृत हुआ था. बाकी धनराशि उनकी सरकार के कार्यकाल में उपलब्ध कराई गई.
जेपी नड्डा के बयान पर भी उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हालिया बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अस्पतालों के निर्माण और स्वास्थ्य परियोजनाओं को लेकर जनता के सामने तथ्यात्मक जानकारी रखनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि जिन योजनाओं का उल्लेख किया जा रहा है, उनके संबंध में वास्तविक स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए.
जयराम ठाकुर और केंद्र सरकार पर भी हमला
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लगातार गलत आंकड़े और दावे पेश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है.
उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि कई योजनाओं में वित्तीय सहयोग कम होने से प्रदेश को नुकसान हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है.
OPS को लेकर दिया बड़ा संकेत
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी OPS का लाभ देने की संभावनाओं पर विचार कर सकती है.
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में भविष्य में सकारात्मक निर्णय लिए जा सकते हैं.