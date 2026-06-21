5 से 10 जुलाई के बीच शुरू होगा मेडिकल कॉलेज

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर के जोड़सप्पड़ में बन रहा मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. यहां स्थापित की जा रही मशीनरी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी. उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 5 से 10 जुलाई के बीच कर दिया जाएगा और इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा.