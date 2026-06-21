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CM सुक्खू का अनुराग ठाकुर पर बड़ा हमला! पूछा- 20 साल सांसद रहे, हमीरपुर के लिए क्या किया? OPS पर भी दिया बड़ा संकेत

CM Sukvinder Singh Sukhu: हमीरपुर दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सांसद अनुराग ठाकुर और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जुलाई में करने की घोषणा की और आर्थिक स्थिति सुधरने पर अन्य विभागों में भी OPS लागू करने के संकेत दिए.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 21, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:46 PM IST
CM सुक्खू का अनुराग ठाकुर पर बड़ा हमला! पूछा- 20 साल सांसद रहे, हमीरपुर के लिए क्या किया? OPS पर भी दिया बड़ा संकेत

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