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CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! अस्पतालों में 'जीरो वेटिंग' डायग्नोस्टिक सेवाओं के दिए निर्देश

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को CT Scan, X-Ray और Ultrasound जैसी जांच सेवाओं में जीरो वेटिंग टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. IGMC को जल्द 256-स्लाइस CT स्कैन मशीन मिलेगी, जबकि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 03, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:30 PM IST
CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! अस्पतालों में 'जीरो वेटिंग' डायग्नोस्टिक सेवाओं के दिए निर्देश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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