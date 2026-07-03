CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! अस्पतालों में 'जीरो वेटिंग' डायग्नोस्टिक सेवाओं के दिए निर्देश

Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण जांच सेवाओं के लिए 'जीरो वेटिंग टाइम' सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर और बिना किसी परेशानी के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.