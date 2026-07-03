CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! अस्पतालों में 'जीरो वेटिंग' डायग्नोस्टिक सेवाओं के दिए निर्देश

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी महत्वपूर्ण जांच सेवाओं के लिए 'जीरो वेटिंग टाइम' सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर और बिना किसी परेशानी के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.
IGMC और चमियाना अस्पताल की समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला और चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के डायग्नोस्टिक विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
उन्होंने डॉक्टरों से सुझाव भी मांगे कि जांच सेवाओं को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, ताकि मरीजों को रिपोर्ट और उपचार के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े.
आधुनिक मशीनों और स्टाफ की होगी उपलब्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक मानव संसाधन के साथ-साथ आधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण उपलब्ध कराने पर तेजी से काम कर रही है. उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि विभिन्न स्तरों पर बेहतर समन्वय स्थापित कर जांच सेवाओं में प्रतीक्षा अवधि समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं.
उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है, ताकि मरीजों को उन्नत इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े.
IGMC को मिलेगी 256-स्लाइस CT स्कैन मशीन
आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर मुख्यमंत्री ने संस्थान को जल्द ही 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी.
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों और अन्य नागरिक अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.
उन्होंने बताया कि एम्स, नई दिल्ली के समकक्ष अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इन उपकरणों की स्थापना से प्रदेशभर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और मजबूत होगी.
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार का उद्देश्य हिमाचल के लोगों को प्रदेश के भीतर ही आधुनिक और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गंभीर उपचार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता कम से कम पड़े.