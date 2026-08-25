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‘खड्डे-खाइयां खोदते रहे विरोधी, 40 साल के संघर्ष के बाद CM की कुर्सी तक पहुंचा’: CM सुक्खू

CM Sukhvinder Singh Sukhu: विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 40 साल के राजनीतिक संघर्ष का जिक्र किया. बोले- विरोधी रास्ते में खड्डे-खाइयां खोदते रहे, लेकिन मैं CM की कुर्सी तक पहुंचा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 25, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:23 PM IST
‘खड्डे-खाइयां खोदते रहे विरोधी, 40 साल के संघर्ष के बाद CM की कुर्सी तक पहुंचा’: CM सुक्खू

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