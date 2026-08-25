‘खड्डे-खाइयां खोदते रहे विरोधी, 40 साल के संघर्ष के बाद CM की कुर्सी तक पहुंचा’: CM सुक्खू

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 40 साल के संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया है. इस दौरान कई लोगों ने उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वह हर चुनौती से निकलकर आगे बढ़ते रहे.