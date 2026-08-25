‘खड्डे-खाइयां खोदते रहे विरोधी, 40 साल के संघर्ष के बाद CM की कुर्सी तक पहुंचा’: CM सुक्खू

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने लंबे राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 40 साल के संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया है. इस दौरान कई लोगों ने उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वह हर चुनौती से निकलकर आगे बढ़ते रहे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह संघर्ष से निकले हैं और सही नीयत के साथ प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके रास्ते में खड्डे और खाइयां खोदने की कोशिश होती रही, लेकिन वह इन मुश्किलों को पार कर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं.
छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री पद तक का सफर
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी. वह NSUI से संगठन की राजनीति में आगे बढ़े, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और अंततः मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे.
उनके राजनीतिक सफर में कई उतार-चढ़ाव भी रहे. कांग्रेस में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ उनके राजनीतिक मतभेद भी कई बार चर्चा में रहे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सुक्खू कई मौकों पर वीरभद्र सिंह की राजनीतिक शैली से अलग रुख अपनाते नजर आए.
सियासी मतभेद भी रहे चर्चा में
एक समय कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और राजनीतिक खींचतान काफी सुर्खियों में रही थी. हालांकि, सुक्खू ने संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए राजनीति में लगातार आगे बढ़ना जारी रखा.
अब विधानसभा में मुख्यमंत्री का ‘खड्डे और खाइयां’ वाला बयान उनके लंबे राजनीतिक संघर्ष और रास्ते में आई चुनौतियों की ओर इशारा करता है. सुक्खू ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि तमाम राजनीतिक बाधाओं के बावजूद उन्होंने संघर्ष जारी रखा और आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे.