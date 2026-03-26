CM सुक्खू का 62वां जन्मदिन: CR से मुख्यमंत्री तक का सफर, कर्मचारियों से की बड़ी अपील

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 62वां जन्मदिन मनाया. जानें CR से CM बनने तक का उनका सफर और कर्मचारियों से की गई अहम अपील.
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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उनके सरकारी आवास ‘ओक ओवर’ में समर्थकों और शुभचिंतकों की भारी भीड़ देखने को मिली. सुबह से ही लोग मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचते रहे, जिससे माहौल उत्सवमय बना रहा.
सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीवन सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. एक साधारण परिवार से आने वाले सुक्खू ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी. कॉलेज के दिनों में क्लास रिप्रेजेंटेटिव (CR) बनने से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और आज वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे हैं.
जन्मदिन पर अवेयरनेस वॉक और कर्मचारियों से अपील
मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सचिवालय कर्मचारी यूनियन की ओर से एक अवेयरनेस वॉक का आयोजन भी किया गया. इस दौरान सुक्खू ने कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार जताया और राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर अहम बातें साझा कीं.
उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के चलते कुछ समय के लिए वेतन डेफर करना पड़ा है, ऐसे में कर्मचारियों से सहयोग की अपेक्षा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आने वाले समय में स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रही है.
अगस्त तक सुधर सकती है आर्थिक स्थिति
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और उम्मीद जताई कि अगस्त तक हालात बेहतर हो जाएंगे. उन्होंने यह भी दोहराया कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.