/बड़ा भंगाल पहुंचे CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! महिलाओं को हर महीने ₹1500, विकास के लिए 6 बड़ी घोषणाएं

Shimla News(अंकुश डोभाल): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने बड़ा भंगाल में रात्रि प्रवास किया. वर्ष 2011 के बाद किसी मुख्यमंत्री का यह पहला बड़ा भंगाल दौरा भी रहा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधाओं को लेकर छह अहम घोषणाएं कीं.