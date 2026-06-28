Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /बड़ा भंगाल पहुंचे CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! महिलाओं को हर महीने ₹1500, विकास के लिए 6 बड़ी घोषणाएं

बड़ा भंगाल पहुंचे CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! महिलाओं को हर महीने ₹1500, विकास के लिए 6 बड़ी घोषणाएं

CM Sukhvinder Singh Sukhu: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ा भंगाल दौरे के दौरान 6 बड़ी घोषणाएं कीं. पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 24 घंटे बिजली, इको टूरिज्म, प्राकृतिक खेती को MSP, विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन और भेड़ पालकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 28, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:12 PM IST
बड़ा भंगाल पहुंचे CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! महिलाओं को हर महीने ₹1500, विकास के लिए 6 बड़ी घोषणाएं
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई HRTC बस से 1.006kg चरस बरामद; 19 वर्षीय युवती गिरफ्तार
drug smuggling15 min ago
2
Ajnala Government Warehouse Robbery59 min ago
3
CM Sukhvinder Singh Sukhu1 hr ago
4
India Exam Paper Leak1 hr ago
5
Himachal Weather1 hr ago