/बड़ा भंगाल पहुंचे CM सुक्खू का बड़ा ऐलान! महिलाओं को हर महीने ₹1500, विकास के लिए 6 बड़ी घोषणाएं

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Shimla News(अंकुश डोभाल): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. वह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने बड़ा भंगाल में रात्रि प्रवास किया. वर्ष 2011 के बाद किसी मुख्यमंत्री का यह पहला बड़ा भंगाल दौरा भी रहा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास और लोगों की सुविधाओं को लेकर छह अहम घोषणाएं कीं.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. साथ ही क्षेत्र में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए जनरेटर सेट स्थापित किए जाएंगे.
विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा भंगाल के स्कूली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) दी जाएगी। इसके अलावा बीड़ और आसपास के स्कूलों को नोडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें.
इको टूरिज्म और प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बड़ा भंगाल को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित राजमाह पर प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देगी. कृषि विभाग को किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आवश्यक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.
भेड़ पालकों से उचित दाम पर खरीदा जाएगा मीट
दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने भेड़ पालकों के हित में भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनसे मीट की खरीद उचित मूल्य पर करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनाने और बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रहेगी.
मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक राहत और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए.